Care sunt semnificaţiile umblatului preotului cu crucea şi a tinerilor cu Chiraleisa Preotul vine insotit de cantor si in orase, si in mediul rural, si sfinteste gospodariile pentru a merge bine in noul an, colocvial cunoscandu-se ca „preotul umbla cu Iordanul". Un alt obicei mai spune ca dupa ce trece preotul pe la o casa, vin in urma sa copiii care vor inconjura casa tinand in mana o lumanare aprinsa pentru ca familia sa nu aiba probleme sau necazuri in anul nou. Acea lumanare nu este las (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O superstiție veche spune ca dupa ce pleaca preotul, copiii vor inconjura gospodaria cu o lumanare aprinsa pentru ca familia sa fie ocrotita de necazuri in acest an. Superstiția mai spune și ca aceasta lumanare trebuie sa fie pastrata in casa, pentru a fi reaprinsa in caz de pericole mari. De…

- In perioada 2003-2018, numarul tinerilor din Romania (cu varsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani) a scazut cu 2.471.349, de la 7.546.097, la 5.074.748, fiind vorba de o scadere de 32,75%, potrivit unei analize facute de Consiliul Tineretului din Romania.

- Incepand cu data de 17 Decembrie 2018 Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dambovita organizeaza cursuri CALIFICARE INFIRMIERA – TOTAL ORE: 720 -240 Teorie + 480 practica. DESCRIEREA OCUPATIEI Infirmiera insoteste persoanele ingrijite la indeplinirea activitatilor vietii cotidiene…

- Simona Halep a primit, vineri, la Timisoara, titlul de Doctor Honoris Causa a Universitatii de Vest. La finalul ceremoniei, sportiva le-a transmis tinerilor sa nu renunte la ceea ce isi doresc cu adevarat. Sportiva a povestit si despre doua dintre cele mai frumoase momente din cariera ei.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj catre tineri, la un summit al acestora, in care arata ca, chiar daca sunt profund dezamagiti de modul in care se face politica, "abandonul sau parasirea tarii" nu este solutia. "Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care…

- Caz aproape ireal, in comuna ieseana Crucea. In urma unui raport raport social desfasurat in localitate, s-a descoperit ca toate femeile, de toate varstele, au purtat o sarcina in acelasi timp. Astfel, in decursul anului trecut, femeile cu varstele cuprinse intre 13 si 45 de ani au ramas gravide in…

- Sambata, la Constanta a avut loc Festivalul de Arta Culinara Turceasca, "Bucataria turceasca imbogateste spatiul multicultural dobrogeanldquo;. Evenimentul, aflat la a XIII a editie, a fost organizat de Uniunea Democrata Turca din Romania, prin intermediul Comisiei de femei, si s a desfasurat la Terasa…

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European. De asemeneaa, daca la nivel european, temele consideratew prioritare…