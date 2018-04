Prapurul mielului este asezat intr-o tava, peste care se pune amestecul de carne si verdeturi. Drobul de miel este una dintre cele mai apreciate mancaruri traditionale, existand o serie de variatii ale retetei.

Una dintre acestea este utilizarea unei foi de aluat in locul prapurului. In majoritatea variantelor se asaza oua fierte in centrul acestuia.

Cum alegem carnea de miel

Carnea de miel este apreciata pentru ca nu are foarte mult colesterol in comparatie cu alte tipuri de carne si este o sursa buna de proteine, fier, seleniu, zinc si vitamina B12.

Cand mergi…