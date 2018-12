Care sunt ritualurile cabalistice de Revelion caracteristice zodiei tale Ritualurile cabalistice au rolul de a aseza si alinia energiile din tine pentru ca ceea ce emitem tot acelasi lucru primim. Daca suntem aliniati cu noi primim bine. Tot ceea ce vine ca forma ritualica are rolul de a-ti da mai multa incredere in tine Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste activitati vor fi organizate la sediile structurilor teritoriale ale BNR din Cluj, Timis, Mures, Bihor, Brasov, Maramures si Sibiu si al unitatilor de invatamant locale. Lansarea oficiala a seriei de evenimente va avea loc luni, 26 noiembrie 2018, simultan, in toate agentiile si sucursalele…

- Deputata din Partidul Liberal, Alina Zotea, a fost astazi, 15 noiembrie, prezenta la ședința Legislativului, la o luna dupa naștere. Dansa a fost intrebata despre cum reușește sa combine rolul de mamica și cel de deputata.

- Inflatia isi va continua evolutia descendenta si va urma o noua scadere, iar datele analizate de Banca Nationala a Romaniei arata ca tendinta va continua si anul viitor, cu o scadere mai atenuata, a declarat marti, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, informeaza AGERPRES . “Prognoza…

- Fara infrangere din luna august (de la Toronto), Novak Djokovic ne-a aratat inca o data ca defensiva este arma de temut grație careia inșira adversarii pe banda rulanta (18 victorii consecutive). In meciul cu Joao Sousa de la Paris (turneu de categorie Masters), sarbul a fost atacat din toate pozițiile…

- A nascut de putin timp, iar rolul de mamica o prinde cum nu se poate mai bine. Fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu" radiaza de fericire alaturi de baietelul si de iubitul ei, iar imaginile postate pe retelele sociale pentru fani spun totul.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko i-a inmanat luni, la Kiev, 'Ordinul Libertatii' - una dintre cele mai prestigioase decoratii ucrainene - fostului lider francez Francois Hollande pentru rolul sau in procesul de pace in estul Ucrainei, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Draga Francois,…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, marti, la audierea din Comisia de aparare din Senat, ca este o diferenta mare intre a aproba, la cererea Jandarmeriei, o interventie si a o dispune, in scris, iar in cazul violentelor din 10 august s-a creat o confuzie. "Eu nu am emis niciun ordin.…