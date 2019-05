Pe partea de aparare antiaeriana Romania inca se bazeaza in mare parte in echipamente vechi, sovietice, atat la Forțele Aeriene, cat și la cele Terestre. Achiziția sistemului Patriot și intrarea in dotare in 2020 a primei baterii va fi un mare pas inainte. Un alt mare plus, de data asta ofensiv, va fi intrarea in uz a bateriilor HIMARS, un sistem de artilerie cu rachete ghidate care pot lovi ținte, punctuale sau de suprafața, chiar și de la 300 de km departare.