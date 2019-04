Care sunt procedurile şi calendarul pentru înscrierea în învăţământul preşcolar Ministerul Educatiei Nationale a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a urmatoarelor etape (la nivelul fiecarei unitati de invatamant) – reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinița in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2019-2020 și inscrierea copiilor nou-veniti. Reinscrierile vor incepe in data de 6 mai, iar inscrierile se vor realiza incepand cu data de 21 mai. Orarul reinscrierilor/inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

