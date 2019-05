Care sunt problemele si perspectivele industriei romanesti de moda

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2019 un profit net de 541,9 milioane lei, mai mare cu 16,26% (plus 75,8 milioane lei) comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 1,713 miliarde lei, in crestere cu 15,57% (plus 230,8 milioane lei), conform…

- Comisia Europeana a publicat, marti previziunile economice de primavara. Comisia a revizuit la 3,3% estimarile de crestere a economiei romanesti in 2019, de la 3,8%, in prognoza din ianuarie. Pentru anul viitor, Comisia estimeaza continuarea declinului economiei noastre, cresterea economica fiind prognozata…

- Kim Jong Un, dictatorul din Coreea de Nord, a decis sa taie porția de mancare a localnicilor. Aceștia n-au voie de acum inainte decat la 300 de grame de alimente pe zi. Regimul Kim Jong Un a taiat rația de hrana la 300 de grame pe zi, cel mai mic nivel pentru aceasta perioada a anului din istoria Coreei…

- Aproape jumatate din cei 700 de salariati ai Uziunei Mecanice Mija, specializata in productia de proiectile si grenade de mana, dar si subansamble auto din fonta si otel, au fost disponibilizati in ultimele luni. Sindicalistii vorbesc despre lipsa reala de contracte pentru productia de armament, dar…

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in februarie, fata de aceeasi luna a anului trecut, o crestere a productiei cu 1,9%, serie bruta, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca pe agenda sedintei de Guvern se afla doua proiecte ce vizeaza sustinerea producatorilor de legume romanesti – tomate si usturoi. ‘Avem pe agenda sedintei de astazi doua masuri de sustinere a producatorilor agricoli, prin care incurajam productia de legume…

- Volkswagen AG intentioneaza sa investeasca aproximativ doua miliarde de dolari intr-o companie care va dezvolta vehicule autonome cu Argo, subsidiara Ford, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul pentru Wall Street Journal (WSJ), potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii…

- Grupul canadian Barrick Gold, cel mai mare producator mondial de aur, a anuntat ca intentioneaza sa fuzioneze cu rivalul american Newmont Mining, subliniind insa ca deocamdata nu a fost luata inca nicio decizie, transmite AFP. Dacă această tranzacţie va avea loc, ar da naştere unui…