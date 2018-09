Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc.…

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele…

- Peste 1.500 de straini au fost gasiti de politistii de imigrari in prima jumatate a anului stand ilegal in Romania sau muncind fara forme legale. Pentru acestia au fost emise aproape 750 de decizii de returnate, au fost instituite peste 780 de consemne privind interdictia in Romania si au fost date…

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Romania este un loc plin de oportunitați de afaceri și dezvoltare rapida. O spun marii antreprenori de pe piața, care au reușit sa construiasca imperii financiare și branduri de renume internațional, pornind de la o idee și cațiva angajați. Secretul: atragerea capitalului strain.

- Piata de distributie de medicamente din Romania a fost marcata anul trecut de una dintre cele mai mari tranzactii, dupa ce Penta Investment a preluat grupul A&D Pharma din care face parte liderul pietei de distributie Mediplus.