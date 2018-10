Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la vot la referendumul pentru familie 2018, era de 7,24%, duminica, la ora 10,00, potrivit datelor publicate de Biroul Electoral Central. In total, pana duminica la ora 10,00, votasera 1.324.642 de romani inscriși in listele electorale permanente, dintre care 760.071 in mediul urban și 564.571…

- 3,78% din alegatorii inscriși in listele electorale permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 16,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. In topul prezenței au fost județele Bihor (3,53%), Dambovița (5,35%), Caraș Severin (4,82%), Mehedinți (4,81%) și Dolj…

- Scene tragi-comice, joi, in sedinta Consiliului Judetean Buzau. Cei doi consilieri judeteni ALDE s-au facut de ras dupa ce au recunoscut cu nonsalanta ca votul contra doua proiecte de hotarare a fost ordin de la conducerea organizatiei. Primul proiect la care alesii ALDE s-au abtinut a fost cel referitor…

- Au fost inregistrate primele cazuri de rujeola la adulți. Informația ne-a fost confirmata de specialiștii Centrului de Sanatate Publica Ceadar-Lunga. Este vorba despre doi barbați din orașul Vulcanești care au fost la odihna in Ucraina si s-au imbolnavit.

- Fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica” Petrica-Lucian Foca, general cu trei stele pensionar, va fi numit, in scurt timp, subprefect. In acest moment, generalul Foca este angajat al Consiliului Judetean Buzau, pe functia publica de executie de „consilier clasa I, gradul profesional superior”…

- Ministerul Apararii Nationale continua, prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Buzau, procesul de recrutare. Locurile din armata nu sunt insa pentru oricine, ci, in parte, pentru cei angajati deja in sistem. Se face recrutare pentru ofiteri filiera directa (medicina generala),…

- Indiferent de marca automobilului pe care il conducem, exista cateva piese auto fara de care funcționarea mașinii nu este posibila deloc și care vor trebui schimbate in mod ocazional pentru a putea șofa in condiții de siguranța și confort. Exista unele piese auto care se strica destul de des, insa unele…

- Prea scumpa sau neinteresanta? Fiscul organizeaza o noua licitatie pentru vanzarea casei pe care fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, o detine la Mierea. Este a doua strigare pentru vanzarea acestui imobil dupa ce pe 26 iulie nu s-a reusit valorificarea lui. Anuntul ca Agentia…