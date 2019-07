Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne din Guvernul Sandu, Andrei Nastase, a avut astazi, 12 iunie, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan. Astfel, cei doi au discutat despre situația politica interna care s-a creat in ultimele zile in Republica Moldova, cat și despre descinderile din aceasta dimineața…

- Comisiile reunite de politica externa ale Camerei si Senatului vor realiza draftul de Declaratie, care va intra la plenul reunit pentru dezbatere si vot. Potrivit discutiilor din conducerile celor doua camere, Declaratia va fi adoptata cel mai tarziu saptamana viitoare. Noul Guvern de la Chisinau a…

- Procuratura Generala s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in cazul finanțarii Partidului Socialistilor din Republica Moldova, formatiunea presedintelui Igor Dodon. Deși in comunicatul de presa nu se spune exact care formațiune este vizata, se poate deduce faptul procurorii se refera la PSRM,…

- Vești bune despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu. De aproape o luna, interpretul se afla in coma indusa la spital, insa de cinci zile reuseste sa respire singur. A fost deconectat de la aparate, dupa cum a declarat prietenul sau. Artistul Adrian Daminescu a facut dezvaluiri despre starea…

- Istoricul și analisitul politic din Republica Moldova, Ion Mischevca, a explicat intr-un interviu recentele evoluții politice și geopolitice de la Chișinau și cum anume Bucureștiul ar fi bine sa le perceapa...

- Președintele Igor Dodon a innoptat aseara pe teritoriul ambasadei Federației Ruse care se afla in Chișinau. Mai exact, a dormit in hotelul ambasadei care se afla pe teritoriul diplomației de la Moscova, scrie deschide.md.Publicația menționata spune ca președintele moldovean a dormit pe teritoriul…

- Starea de incertitudine din Republica Moldova ii pune pe mulți intr-o zona de așteptare, a declarant ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița, in cadrul unui emisiuni la postul TVR Moldova.