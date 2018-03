Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile hibernale din weekendul care tocmai s-a incheiat n-au ramas fara efect in agricultura. Plantele care abia mijisera au fost acoperite ieri de un strat consistent de gheața, iar evoluția lor ar putea fi afectata. In tot acest timp, agricultorii nu pot decat sa se roage ca munca lor sa nu…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, o femeie acuzata de comiterea unui furrt din locuința.”La data de 15 martie a.c., în urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție, a fost identificata…

- Bestia din Est, cum a fost numit valul de aer polar care afecteaza intregul continent, va lovi nordul si estul tarii cu viscol si ninsori abundente. Duminica, temperaturile scad cu pana la 20 de grade. Pana atunci, Romania este distrusa de ape. Jumatate din tara este sub doua coduri de inundatii.

- Ai luat decizia importanta de a-ti schimba domiciliul? Indiferent daca iti doresti o locuinta complet noua sau vrei doar sa inchiriezi un apartament, cert este faptul ca pe cont propriu, mai ales astazi cand ofertele imobiliare sunt foarte diversificate, este destul de dificil sa putem regasi un imobil…

- Baiatul de 14 ani din satul Fantanele, judetul Sibiu, beat fiind, a omorat in bataie un batran in varsta de 70 de ani in casa caruia intrase pentru a lua tigari. Crima s-a petrecut in 7 martie și s-a ajuns aici dupa ce batranul l-a prins pe adolescent la furat in propria locuința. ”In noaptea…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- PROGRAM PRIMA CASA 2018. Vești bune pentru cei care planuiesc sa iși ia o casa anul acesta cu ajutorul deja cunoscutului Program Prima Casa. Și asta pentru ca acesta a fost anuntat de Guvernul Romaniei. E drept, va avea mai putini bani in acest an, dar o dobanda mai mica și condiții mai stricte. PROGRAM…

- O femeie de 38 de ani din judetul Salaj s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost identificata de catre politisti ca fiind presupusa autoare a unui furt petrecut in comuna satmareana Bixad. “La data de 2 martie, in urma investigatiilor efectuate, politistii Sectiei Politie Rurala Negresti-Oas au identificat…

- Un barbat de 45 de ani din orasul Brosteni s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan in stare avansata de ebrietate. Soferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN 17B din localitate, avand o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii i-au…

- Aerul din casa poate fi contaminat cu poluanti foarte periculosi ce pot ameninta viata celor care locuiesc in casa respectiva. – monoxidul de carbon – 400 de oameni mor anual (statistici din Statele Unite) si mii de persoane sunt intoxicate din pricina monoxidului de carbon. – fumat…

- Aerul dintr-o locuinta pe timpul zilei isi pierde din calitate cauza fiind diversele instalatii electrice, termice precum calorifer, aragaz, boiler, masina de spalat, aparatul de aer conditionat, folosite in interior, dar si praful care se formeaza. Indiferent de sezon, aerisirea este un factor important…

- Pompierii din Buzau și din Pietroasele sunt in alerta, joi seara, din cauza unui incendiu in care o tanara a murit, iar mama sa a fost intoxicata cu fum, fiind in stare critica. Apartamentul celor doua femei a fost cuprins de foc, din motive necunoscute inca. Pompierii spun ca, deși flacarile nu au…

- Plantele infrumusețeaza incaperile și contribuie la starea noastra de bine. In dormitor, este recomandat sa avem plante care ne dau oxigen, nu ni-l iau. Oricat de frumoase ar fi plantele de mai joi, acestea ne pun sanatatea in pericol.

- Ministrul grec al Economiei, Dimitri Papadimitriou, a demisionat marti, in urma unui scandal din cauza caruia sotia sa, Rania Antonopoulou, care ocupa functia de secretar de stat in Ministerul Muncii, s-a vazut nevoita sa renunte la functie.

- Patru autospeciale și un echipaj Smurd, din partea ISU Prahova, au raspuns, luni dupa-amiaza, la o solicitare venita din Ploiești, dupa ce un incendiu izbucnit intr-o anexa s-a extins rapid și la locuința din apropiere.

- Costin Mihaita, sef Atelier Comunicatii in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat in declaratia de avere publicata in luna iunie 2016 ca detine impreuna cu sotia sa, Niculina Lucica Costin, un teren intravilan de 668 mp in Eforie Nord, achizitionat in anul 1990, o casa de…

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in flagrant delict un barbat in varsta de 29 de ani, din Valea Ramnicului, imediat dupa ce ar fi sustras mai multe deseuri metalice din curtea unei unitati…

- O planta decorativa care da un farmec aparte incaperilor, feriga se gaseste atat in locuinte, cat si in birouri sau spatii comerciale. Desi nu necesita prea multa ingrijire, este nevoie totusi de anumite conditii pentru ca feriga sa creasca frumos.

- O femeie de circa 90 de ani a fost gasita marți seara decedata in locuința proprie din Petrisat, Blaj. Marți seara, o femeie de aproximativ 90 de ani a fost gasita decedata in locuința sa din Petrisat, Blaj, a anunțat IPJ Alba. Femeia prezenta arsuri pe mare parte din corp. Se fac cercetari pentru a…

- Momarlanii sunt stapanii celor mai frumoase locuri din Valea Jiului, iar traiul lor este complet diferit de cel al minerilor. Legati de muntii lor, momarlanii si-au pastrat obiceiurile, naravurile si animalele. Sunt harnici si deprinsi cu traiul greu. Stravechi locuitori ai acestor tinuri,…

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- Astazi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca -Secția 1 Poliție au efectuat o percheziție domiciliara pe raza comunei Recea Cristur, la domiciliul unei femei banuite de comiterea unui furt din locuința. Conform probatoriului administrat, la data de 11 februarie, femeia, in varsta de…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- Știi deja ca sanatatea este bunul nostru cel mai de preț, insa știai ca unii dintre cei mai aprigi dușmani ai sanatații se afla chiar in locuința ta? Cu toții consideram ca locuința noastra este un loc sigur, unde sanatatea noastra nu este amenințata cu nimic. In realitate, insa, locul in care ne…

- Polițiștii rutieri continua lupta impotriva consumului de alcool la volan. Inca doua dosare penale intocmite La data de 1 februarie, in jurul orei 20.00, polițiștii din Poiana Campina au depistat o femeie, in varsta de 45 de ani, care conducea un autoturism pe un drum din localitate,…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Micuta localitate aflata la 50 de km de Brasov ofera privelisti superbe, singura rezervatie de zimbri din zona, dar si casacada unde mergi efectiv pe apa. Localnicii au preparate traditionale si se lauda cu aer curat.

- Locuința primarului din comuna clujeana Negreni, Dorin Constantin Manea, a fost sparta de hoți vineri. Nimeni nu se afla acasa la edil in momentul in care hoții s-au hotarat sa dea atacul. Pentru un moment, autorii furtului nu sunt identificați și nici nu exista indicii despre ei. Din reședința primarului…

- Verestoy Attila a fost unul dintre cei mai bogati policieni din Romania, anul trecut averea lui fiind estimata la zeci de milioane de euro. Printre bunurile pe care fostul senator UDMR le deținea, se numara și o casa desprinsa parca din filmele SF, ridicata in satul Vladiceasca. Senatorul Verestoy Attila…

- Hoții au spart trei case in noaptea de vineri spre sambata, situate in zona Laminorul din Focșani. Printre acestea se numara si locuinta cunoscutului cantaret Ruslan Lazarin. In toate cele trei cazuri, oamenii legii efectueaza cercetari. Din casa lui Ruslan Lazarin, hoții au furat electronice, instrumente…

- NECAZ…. Jaraticul cazut din soba si neobservat la timp era cat pe ce sa lase o familie din satul Valeni, comuna Padureni, fara toata agoniseala de-o viata, in toiul iernii. Interventia prompta a pompierilor huseni, a facut ca locuinta propriu-zisa a familiei, aflata la doar un metru de anexa gospodareasca…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- Politistii din Cugir au retinut un barbat din oras si pe fiul acestuia, ce sunt banuiti de comiterea unui furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. La data de 16 ianuarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat,…

- Chiar daca acum calendarul ne arata ca suntem in plina iarna, in ianuarie, temperaturile de afara sunt mai degraba de primavara. Poate de aceea si plantele cred la fel, asa ca, in curtea unei galatence au aparut capsuni, i-au inflorit galbenelele si chiar un trandafir a imbobocit. "Nu s-a mai intamplat…

- In aceasta dimineața, pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apa și spuma pentru a stinge un incendiu violent izbucnit la o locuința din comuna Mioarele. In casa cuprinsa de flacari, care a ars in intregime, pompierii au descoperit trupul neinsuflețit al proprietarului, un barbat in varsta…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și o ancheta a fost pornita pe numele sau. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- Pe zi ce trece se confirma faptul ca primarul are un apetit deosebit pentru atragerea de consilieri personali din presa scrisa care nu stapanesc bine limba romana. A nu se face confuzie intre a vorbi limba romana si a o stapani. Un nou articol aparut pe pagina lui Szasz confirma cele de mai sus.…

- Locuința primarului din Coșteiu a fost calcata de hoți! Aceștia i-ar fi adus o paguba primarului, de aproximativ 10.000 de euro. Hotii au furat mai multe ceasuri scumpe si bijuterii. „Politistii au fost sesizati aseara cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta imobilului de…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul lui Mihai Lucan, a fost audiat la DIICOT, miercuri. Acesta a dat declarații timp de aproape 4 ore. „Romania e plina de Lucani”, a declarat Ungureanu „Procurorilor le-am adus informații suplimentare, legate și de suspiciunile de mita. Profesorul Lucan lua mita și din…

- Locuinta lui Tailor Vasile Cacareaza, condamnat in 2016 pentru evaziune fiscala cu cereale dupa ce a emis nu mai putin de 162 de facturi fiscale de achizitii false de cereale, a fost scoasa de ANAF la licitatie.

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- A trecut deja un an de la moartea suspecta a lui George Michael, însa fanii tot nu l-au uitat. Ba din contra, aceștia au venit pâna la locuința lui din Londra și și-au exprimat înca o data aprecierea pentru regretatul artist. Mulți i-au adus flori, tot felul de bilețele cu mesaje,…

- Baba Vanga sustine ca e de rau augur sa bem sau sa mancam din vase sparte sau crapate. Blidurile stricate aduc ghinion si pot aduce fisuri in viata. Chiar daca e un vas indragit, cel mai bine e sa il aruncam la cea mai mica ciobitura.Locuinta este intotdeauna un loc sacru, de aceea cu toti…

- Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba, joi, 21 decembrie 2017, lista de prioritate in vederea atribuirii locuintelor sociale disponibile. Potrivit legislatiei in vigoare, locuintele sociale se repartizeaza de catre autoritatile locale. Prin termenul de locuinta sociala se intelege locuinta care se atribuie…