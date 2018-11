Care sunt orasele din Romania care se preocupa cel mai mult de reducerea poluarii

Stiri pe aceeasi tema

- „Mediul privat din Romania a atins un grad de maturitate care permite ca piața de capital sa fie luata in considerare din ce in ce mai mult ca soluție de finanțare. Listarile de acțiuni sau emisiunile de obligațiuni aduc premisele unei accelerari in business – fie producție, investiții sau exporturi,"…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA: Potrivit Ministerului Sanatatii, 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examen care are loc duminica. REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca in acest an a crescut…

- Direcțiile județene ale ANAF vor prelua administrarea contribuabililor mijlocii de la opt direcții regionale, a decis Guvernul, care a adoptat o HG privind organziarea și funcționarea instituției, informeaza Mediafax.Actul normativ prevede desființarea unor administrații fiscale pentru contribuabili…

- Smiley a lansat videoclipul piesei Aprinde scanteia, prima piesa a artistului in 2018, o marturie personala despre viața și libertatea de a fi. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in condițiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa reguli pe care nu le intelegem. Noi credem ca nimic nu…

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…

- Un studiu realizat de Storia și de agenția D&D Research vine cu o surpriza in topul orașelor in care se traiește cel mai bine in Romania. Conform studiului, orașul de pe primul loc este Brașov, asta in timp ce Bucureștiul se claseaza abia pe locul 9. Citește și: Liviu Dragnea face anuntul…

- De curând, retailerul turc de moda Colin`s a inaugurat în Iulius Mall primul sau magazin din Cluj-Napoca. Brandul se diferențiaza prin inovare, confort și calitate, adresându-se publicului care adopta un stil vestimentar casual.Magazinul Colin`s este situat la etajul…