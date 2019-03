Etapă de autoslalom la Periam

Asociaţia "Clubul Sportiv Daniela Zaharie" dă startul în Campionatul Judeţean de Autoslalom Timiş. Prima etapă va avea loc sâmbătă, la Periam... The post Etapă de autoslalom la Periam appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]