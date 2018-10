Care sunt metodele de inducere a travaliului medical La nașterea naturala intensitatea contracțiilor este treptat, astfel organismul este obișnuit cu durerea, in cazul nașterii induse durerile sunt mai mari. Inducerea travaliului consta in proceduri pe care medicii o folosesc pentru a stimula travaliul cu medicamente și prin diverse tehnici medicale. In majoritatea cazurilor travaliul este lasat sa se desfașoare in mod natural. Inducerea travaliului este recomandata in urmatoarele situații: -Depașirea termenului de 39-40 saptamani de sarcina -S-a rupt apa dar inca nu sunt contracții uterine -Membranele au fost rupte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

