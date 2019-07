Care sunt marile avantaje ale unui complex rezidential nou in fata blocurilor vechi

Piata rezidentiala ramane in continuare o zona de mare interes atat pentru dezvoltatori, cat si pentru cumparatori. In ciuda faptului ca cererea de pe piata imobiliara a inregistrat o mica scadere in ultimul an, potrivit unui raport eliberat de Institutul National de Statistica (INS) in luna februarie a acestui an, piata continua sa se dezvolte.



In plus, autorizatiile de constructie au fost mai multe in 2018, spre deosebire de anul 2017, mai arata acelasi studiu al INS.



Mai ales daca au o locuinta, multi romani sunt activi in continuare pe piata imobiliara. Unii vor sa isi…