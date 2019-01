Care sunt investitiile care iti pot aduce profit rapid? Foarte multi oameni se orienteaza catre tranzactii forex, din dorinta de a face un ban in plus. O buna parte dintre acestia acorda doar cateva ore zilnic tranzactionarii, sau chiar mai putin. Altii insa, transforma ideea de tranzactionare intr-un job full time.



Exista mai multi brokeri pentru tranzactii forex iar piata este din ce in ce mai dezvoltata. Pe langa valute, se poate investi in multe alte active, care mai de care mai interesante.



Care sunt, asadar, investitiile financiare care pot aduce foarte multi bani?



O simpla analiza a platformei Etoro dezvaluie numeroase… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a anunțat ca un produs cosmetic aflat pe piața conține alte substanțe decat cele declarate. Crema , promovata sub eticheta de produs cosmetic obținut din produse naturale, conține de fapt ”substanțe active medicamentoase cu efectul terapeutic…

- Desi nu a fost cel mai rau an, din punct de vedere al valorii pierderilor, anul 2018 a fost teribil pentru investitori pentru ca din cele opt clase importante de active urmarite de Bloomberg, doar doua obtin profituri pozitive in acest an.

- Juventus, liderul din Serie A, pregatește deja campania de transferuri pentru urmatorul sezon. The Sun anunța ca Juventus vrea sa-l transfere pe mijlocașul galez Aaron Ramsey, 27 de ani. Ramsey mai are 6 luni de contract cu Arsenal, iar in vara poate pleca gratis. Englezii scriu ca deja Ramsey a ajuns…

- Interventiile distorsionate si inadecvate pe piata gazelor naturale pot pot pune in pericol investitiile si pot amana dezvoltarea productiei de gaze din zacamintele offshore din Marea Neagra afectand,...

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata printr-o adunare populara solemna, organizata de Primaria și Garnizoana Lugoj. Manifestarea va avea loc sambata, 1 decembrie, de la ora 10, la Monumentul Unirii, din Piața I.C. Dragan, și va debuta cu acordarea onorului militar, dupa care fanfara orasului…

- Piața mondiala este supraincarcata cu pomușoare și mere de joasa calitate, producția de mere este in creștere, cererea este in scadere, iar importatorii merelor moldovenești au inceput sa-și cultive deja propria producție. Șansa producatorilor din Republicii Moldova este sa se orienteze spre noi piețe,…

- Firmele de servicii de piata au detinut, anul trecut, cea mai mare pondere in ceea ce priveste numarul mediu de salariati (35,4%), din totalul de 4,079 milioane de angajati, acestea fiind urmate de cele din industrie (34,2%), potrivit datelor provizorii publicate miercuri de Institutul National de…

- Investitiile imobiliare din România s-au redus, în primele noua luni ale acestui an, cu 13% fata de perioada similara din 2017, pâna la 520 de milioane de euro, potrivit unui studiu recent.