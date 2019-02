Care sunt florile cele mai potrivite de 8 Martie? Lalele, garoafe, narcise, camelii, frezii, ghiocei, irisi, zambile, trandafiri, iata o parte din meniul floral numai bun pentru data de 8 martie. Iar ca sa te orientezi mai bine prin oferta inceputului de primavara, iata ce poti sa ai in vedere atunci cand cauti flori pentru persoana iubita. Laleaua este una dintre acele flori de 8 Martie de la Maison d’Or care simbolizeaza in primul rand permanenta, avand in vedere dintr-o singura radacina se dezvolta in fiecare primavara, ani la rand, o noua tulpina. Ele sunt si un simbol al dragostei si al caldurii, asa ca, impreuna, toate aceste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam Sambata, 23 Martie 2019, ora 19:00, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iași, la conferința „Jertfa unirii noastre” susținuta de actorul, eseistul, autorul și regizorul de teatru roman Dan Puric! “Un popor care este veșnic lovit crunt de istorie dar care nicicand nu…

- Foarte interesanta este povestea acelor trei tineri care ardeau in cuptorul Vavilonului, pedepsiti pe nedrept. Mai era inca o persoana acolo, iar persoana aceasta, a patra, era Duhul lui Dumnezeu care ii proteja de durere. Omul are acest aparator care se identifica cu toata povara ...

- Prim-ministrul britanic Theresa May a avut „un schimb productiv de pareri” cu Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, in ceea ce privește posibilele scenarii pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Jeremy Corbyn a prezentat planul nostru…

- Politistii din Ighiu l-au identificat pe un barbat din comuna ca persoana banuita de savarsirea unui furt de bicicleta reclamat politiei la sfarsitul saptamanii trecute. Bicicleta a fost recuperata si restituita pagubitului. La data de 29 ianuarie 2019, politistii Postului de Politie Ighiu l-au identificat…

- Pepe a aniversat-o pe cea care i-a dat viața. Artistul i-a pregatit o petrecere de zile mari mamei sale. Pepe este foarte atașat de mama sa. Aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Artistul i-a organizat o petrecere pe cinste mamei sale, care a implinit 68 de ani. Cu ocazia aniversarii zilei de naștere…

- Trandafirii – cele mai bine vandute flori, dar si cele care transmit cele mai multe semnificatii. In functie de ce buchet de trandafiri oferi, poti sa transmiti atat de multe lucruri. Unii spun ca sunt mai expresivi decat o mie de cuvinte, insa trebuie sa ai grija ce culoare oferi. Semnificatiile sunt…

- Cristina Vasiu a fost invitata la o emisiune in direct, dar a ajuns in ultimul moment și dupa ce a trecut printr-o spaima teribila. Fosta concurenta de la "Vocea Romaniei" a dat detalii despre incidentul din trafic. "Am dat peste un om mega-nesim'it! Am intrat in depașire și el a dat cu spatele, m-a…

- Florin Calinescu i-a anunțat pe cei care-l urmaresc pe pagina de Facebook, in timpul unei transmisiuni LIVE, ca se gandește foarte serios sa inființeze un partid politic și chiar are niște idei in aceasta direcție și și-a facut, deja, un grup de specialiști pe diverse domenii. „Va multumesc ca sunteti…