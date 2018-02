Stiri pe aceeasi tema

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Margherita de la Clejani era foarte diferita in copilarie fața de cum arata acum. Pare aproape imposibil de crezut ca este vorba despre una și aceeași persoana. Margherita de la Clejani, care a dansat pe mese in cazinou in noaptea de Revelion , este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere…

- Potrivit unor studii recente, un aliment pe care si tu il consumi in fiecare zi este vinovat de raspandirea cancerului in tot corpul.Consumul excesiv de zahar intoxica celulele si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile recente.

- O cunoscuta artista a industriei muzicale romanești și-a unit destinele cu alesul sau departe de ochii oamenilor și departe de casa. Cantareața a ales ca destinație pentru marele eveniment Canada.

- Misty a devenit mama pentru prima data in mare secret, in urma cu cateva saptamani. Artista este fericita mamica a unei fetițe, iar Keo este cel mai mandru tatic. De cand a devenit mama, viața artistei s-a schimbat total, iar aceasta a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars.…

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- Andreea Balan si George Burcea s-au intors din vacanta si sunt fericiti. Cantareata a marturisit ca isi doreste sa devina din nou mama. Mai mult, cei doi indragostiti „muncesc” deja la asta. Dupa ce s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor, artista a marturisit ca de cateva luni iși dorește sa…

- Au aceeași varsta, dar arata complet diferit! Exista cantareți și cantarețe, actori, prezentatori TV, creatori de moda și politicieni care au reușit sa pacaleasca trecerea timpului și alții, pe chipul carora se vede fiecare an. In unele cazuri, diferențele sunt uluitoare: celebritați nascute in același…

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. Interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Viorica de la Clejani a slabit a slabit considerabil in ultima vreme și este complet schimbata. Daca la inceput a fost fericita, acum kilogramele in minus au inceput sa ii dea batai de cap.

- Un sportiv japonez, de la kaiac-canoe, a varsat o substanta interzisa in sticla unui adversar si este interzis din activitate pentru opt ani, astfel ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.

- Mandria Vioricai si a lui Ionita de la Clejani si-a inceput anul cu stangul. Fermecatoarea Margherita, crede ca fost lovita de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcareata, Margherita si-a urcat masina pe rampa si a dus-o la service sa scoata toti dracii din ea. Cantareata apeleaza la…

- Cantareata americana Mary J. Blige, una dintre cele mai de succes artiste de rhythm and blues din istorie, va primi saptamana viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, au anuntat joi organizatorii, citati de DPA. Cunoscuta si drept regina hip-hop si soul, Blige a capatat notorietate si ca producatoare…

- Cantareata este foarte multumita de greutatea pe care o are in prezent, dar totodata marturiseste ca a facut foarte multe sacrificii pentru a ajunge aici. "Am facut foamea la greu. Am fost si bolnavioara, nu prea am de ce sa ma laud. Ma cam doare ficatul. Singura mea leguma preferata e porcul.…

- Daca parcarea subterana, din centrul orașului, a fost indelung așteptata de șoferii valceni, tot aceștia, acum cand o utilizeaza, nu respecta regulile acesteia. Parcarea din Centrul orașului este funcționala din luna decembrie a anului trecut. Cu toate astea, puțini s-au obișnuit sa o foloseasca și…

- Selena Gomez a fost fotografiata de catre paparazzi, in timp ce facea baie intr-un costum de baie negru, care se mula perfect pe formele acesteia. Insa, mai multe priviri curioase au cazut asupra unei cicatrici de pe coapsa dreapta.

- Momentele umoristice pe care le vor susține cei doi indragiți actori ai Teatrului de Revista "Constantin Tanase" vor face și in acest an deliciul publicului. Alaturi de ei se vor afla, de aceasta data, vedete precum Simona Gherghe, Rica Raducanu, Maria Dragomiroiu și Connect-R care, in cadrul scheciurilor,…

- Viorica de la Clejani a rabufnit de fața cu toata lumea, din cauza fiului ei. Artista a fost invitata la Acces Direct, alaturi de familia ei, a doua zi de Craciun. Totul a pornit in momentul in care Paula Minginer s-a apropiat cu buchetul de trandafiri catre Viorica de la Clejani. „Ea e asistenta noastra…

- Vrem sa aflam cat de bine Viorica și Ionița de la Clejani iși cunosc copiii, dar și cat de multe lucruri știu despre parinții lor, Margherita și Fulgy. De aceea, parinții și copiii lor au fost supuși unui test.

- Perioada sarbatorilor este una in care politistii sunt pe strazi intr-un numar mare, iar controalele se intensifica in aceasta perioada. Un detaliu pe care il ignori de foarte multe ori atunci cand te urci la volan te poate costa insa scump.

- Cum arata mama lui Adrian Despot. Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara, pe 15 decembrie. Adrian Despot s-a afla la prima sa experiența ca antrenor la Vocea Romaniei, iar emoțiile sunt foarte mari. Concurenta lui din finala e Andrada Crețu. Și cum in aceasta seara aflam cine este caștigatorul…

- Noua Romanie - PNR solicita, oficial, Ministerului Transporturilor adoptarea de urgenta a tuturor masurilor necesare pentru montare panourilor de protectie la metrou. Urmare a tragediei produse la statia de metrou Dristor din Bucuresti, cand o tanara a fost aruncata in fata metroului de o femeie, PNR…

- Dupa 3 ani in care a stat doar in America si nu a mai venit deloc in tara, Anamaria Ferentz a decis sa-si viziteze familia. De cateva zile se afla in Bucuresti si a intrat in febra pregatirilor pentru ziua ei de nastere. Pe 14 decembrie aniverseaza o frumoasa varsta si si-a propus sa isi serbeze ziua…

- Noul Mers al Trenurilor 2017 - 2018 va intra in vigoare incepand cu 9/10 decembrie și va fi valabil pana la data de 8 decembrie 2018, informeaza, vineri, CFR Calatori. Zilnic se vor afla în circulație între 1.200 și 1.300 de trenuri, în funcție de…

- Cantareata americana Katy Perry a castigat 5 milioane de dolari in urma unui proces privind cumpararea unei manastiri din Los Angeles pe care intentioneaza sa o transforme intr-o locuinta.

- Denisa de la Bambi s-a despartit de Catalin Cazacu, dar tine legatura zilnic cu fostul iubit, desi acesta este implicat intr-o relatie. O situatie complicata cu care actuala partenera a pilotului s-a impacat. Cantareata a vorbit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , despre…

- Te intereseaza cateva proceduri estetice și tratamente noninvazive care iți pot prelungi tinerețea? Efectele imbatranirii sunt inevitabile, dar grija pentru prevenirea aparitiei lor poate prelungi tinerețea pielii. Dr. Florina Dospinescu, medic stomatolog, specialist estetica faciala, iți ofera cateva…

- O cunoscuta actrita si cantareata a murit la varsta de 86 de ani marti, dupa ce a fost spitalizata in urma cu cateva saptamani intr-o clinica din cauza unor probleme grave de sanatate.

- Google a lansat YouTube Go, o aplicație simplificata pentru YouTube destinata in principal statelor aflate in curs de dezvoltare, precum India și Indonezia, scrie Android Police . Google vrea ca YouTube, cel mai popular site vide din lume, sa fie accesibil si in regiunile in care nu exista o conexiune…

- Un barbat din Ohio a supraviețuit execuției. Alva Campbell, in varsta de 69 de ani, a fost condamnat la moarte in 1998 pentru ca l-a ucis pe un tanar de 18 ani in timpul unui jaf. Insa, execuția de pe 15 noiembrie 2017 a fost amanata dupa 25 de minute, pentru ca nu i-a fost gasita nicio vena prin care…

- Interpreta de muzica ușoara Mirabela Dauer a fost foarte buna prietena cu Stela Popescu. Pierderea marii actrițe a marcat-o profund. Cantareața de muzica ușoara Mirabela Dauer, buna prietena cu legendara actrița, este profund marcata de dispariția acesteia. „Ridic ochii spre cer și refuz sa cred ca…

- O moldoveanca, care se afla in vacanta impreuna cu familia intr-o stațiune de odihna din localitatea Zatoca, a pus pastile toxice in sucul sotului. Cind a inteles ca barbatul a decedat, femeia l-a sunat pe nasul de cununie, care i-a spus sa arda blisterile de la pastile ramase. Cazul a avut loc in 2002,…

- CRTS transmite pe contul de Facebook care este bilantul zilnic al donarilor, respectiv care este necesarul solicitat de spitale. „Luni, 13 noiembrie 2017. Un inceput de saptamana bun. S-au prezentat la sediul unitatii si s-au inregistrat 113 persoane dornice de a salva vieti. Va multumim in numele tuturor…

- De ceva zile incoace, pe oricine ai incerca sa contactezi din celebra familie ”de la Clejani”, fie ca e vorba de Viorica, fie ca e vorba de Ionița, fie ca vorbim de copiii, Margherita sau Fulgy, ai o problema... Iar asta din cauza faptului ca, cu toții, sunt ”rapuși”.

- Directorul general al ANPC, Paul Anghel, avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o substanta foarte periculoasa folosita pentru combaterea bolilor la plante, dar a carei utilizare in agricultura…

- Andra a recunoscut ca ii este greu sa se ocupe de toate lucrurile din viața ei, dar cu toate acestea se declara mulțumita cu ceea ce are. Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța , are o viața extrem de complexa: este artist, soție și mama. Despre cum reușește sa se…

- Indragita interpreta de muzica populara, Reli Gherghescu, a fost invitata, și in acest an, sa cante la cheful organizat de unii dintre angajații Complexului Energetic Oltenia, de Ziua Meseriei. Pentrua „scapa” de bancnotele oferite de petrecareți pentru dedicații, cantareața a bagat banii in san, lasand…