Stiri pe aceeasi tema

- Ion Craciunescu a comentat faza penalty-ului inexistent dictat de ungurul Viktor Kassai in partida dintre Manchester City și Șahtior, scor 6-0. La scorul de 1-0 pentru cetațeni, Kassai a fost pacalit de cazatura lui Raheem Sterling (vezi AICI). Craciunescu a fost necruțator cu maghiarul. "Viktor Kassai…

- Fabricantul de componente electronice Bradcom a deschis în instanta o plângere înpotriva Volkswagen, legata de încalcarea unor brevete, solicitând despagubiri de 1 miliard de dolari, precum si întreruprea

- Trezoreria Marii Britanii a anuntat saptamana aceasta ca regina Elisabeta a II-a va primi suma de 82,4 milioane lire sterline (147,8 milioane dolari) pentru a-si finanta obligatiile care ii revin in calitate de suveran in urmatorul an financiar, o crestere de doar 0,2% comparativ cu anul precedent,…

- Circa jumatate de milion de romani și-au activat posibilitatea de a afla online in orice moment valoarea contului individual, a declarat Dragoș Neacșu, membru al board-ului Romanian Business Leaders (RBL) și CEO la Erste Asset Management, intr-o conferința organizata de CFA Society Romania.

- Sectia de procurori din CSM a decis, miercuri, in unanimitate, sa recomande ca prevederile din OUG pe legile justitiei sa se aplice pentru viitor, a anuntat vicepresedintele Consiliului, Codrut Olaru, care a mai precizat ca, dupa parerea membrilor CSM, nu ar trebui sa plece niciun procuror.

- Cercetatorii au descoperit ca „hranirea pe timp limitat“ este una din cele mai sanatoase alternative la dietele de slabit. 57% dintre cei care au schimbat orele de masa au pierdut in greutate.

- Cristi Borcea (48 de ani) nu renunța la fotbal și e gata sa se intoarca in Liga 1, dar nu la Dinamo, ci la FC Voluntari. Omului de afaceri i s-a propus pachetul majoritar de la FC Voluntari in schimbul a 3 milioane de euro, anunța Fanatik. Conform sursei citate, primarul din Voluntari, Florin Pandele,…