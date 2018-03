Stiri pe aceeasi tema

- Un concurent de la „Ferma Vedetelor” a ajuns la spital. In timpul intalnirii in care a fost dezvaluit cine a fost ales noul fermier șef al saptamanii, Monica Birladeanu a marturisit ca a primit un mesaj in care unul dintre concurenți a rugat-o sa-l duca la spital. Imediat ce au incheiat discuțiile,…

- Specialiștii au emis de curand o avertizarea meteo ce intra in vigoare de miercuri, de la ora 6.20, pana la ora 12.00. O masura urgenta a fost luata in cursul zilei de azi pentru a preveni o adevarata tragedie!

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru.

- Strategia energetica a Romaniei prevede realizarea reactoarelor nucleare 3 si 4, a hidrocentralei de la Tarnita si un nou grup la termocentrala Rovinari. De asemenea, digitalizarea este vitala in aceste vremuri in care tehnologia noastra este depașita. "Avem resurse si trebuie sa avem curaj”, sunt…

- Oamenii de stiinta din Canada au demonstrat ca utilizarea telefonului in timpul mesei ii face pe oameni nefericiti, lipsindu-i de posibilitatea de a comunica, de a sta de vorba cu ceilalti. Specialistii de...

- Cine este Alexandru Crețu, surpriza din lotul convocat de Cosmin Contra pentru amicalele cu Israel (24 martie, la Netanya) și Suedia (27 martie, la Craiova). Fotbalistul de 25 de ani, vazut ca inlocuitor la mijlocul terenului al veteranului Ovidiu Hoban, a jucat patru sezoane in Liga 1 la CSM Poli…

- Mexicul a fost calificat drept regiune turistica, unde, dupa ce-și petrec vacanța, majoritatea cuplurilor se destrama, scrie ziarul Daily Mail. La aceasta concluzie au ajuns experții firmei turistice Sunshine din Marea Britanie. Specialiștii au intervievat peste 2000 de persoane și au stabilit locul…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Meteorologii au anuntat ca vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar medicii au avertizat persoanele cu boli cronice ca pot avea de suferit de pe urma schimbarilor climatice, transmite MOLDPRES. Fiecare persoana resimte diferit schimbarile meteorologice. Potrivit specialistilor, exista…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza utilizatorii romani ai retelelor de socializare asupra unei inselatorii sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone…

- Daca oferta pare prea buna pentru a fi adevarata, probabil asa este. Specialiștii in securitate cibernetica avertizeaza ca pe Facebook circula o inșelatorie prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X.

- Linia continua nu este pentru toti soferii de netrecut. Un deputat PSD propune chiar eliminarea sanctiunilor in cazuri in care depasirea pe linie continua ar urma sa fie permisa. Specialistii nu sustin ideea. Si nici multi dintre soferi.

- In ultimele zile au fost lansate atacuri dure la adresa procurorului sef DNA. Multa lume a asteptat o reactie din partea lui Klaus Iohannis, numai ca aceasta s-a lasat mult asteptata. Interesant este ca acest atac lansat al celor din PSD vine la cateva zile dupa intalnirea avuta de Iohannis cu Dragnea.…

- O companie germana importanta din domeniul industriei alimentare, care a angajat 600 de muncitori la abatorul din Garrel, Cloppenburg, aproape toți romani, vrea sa construiasca un cartier de locuințe pentru aceștia. Inițiativa Companiei Boseler Goldschmaus a starnit revolta rezidenților germani din…

- Programul Loteria Vizelor, drumul catre visul american pentru multi romani, a devenit obsesia presedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba denunta public de fiecare data acest sistem, prin care zeci mii de oameni au putut sa se stabileasca alaturi de familie in Statele Unite ale Americii. Presedintele…

- Tehnologia a devenit o componenta indispensabila a vieții cotidiene, scrie digi24.ro. Statisticile arata ca, la fiecare sfert de ora, adolescentii isi verifica telefoanele mobile, indiferent daca au primit sau nu notificari. Citeste si Studiu ingrijorator. Soarecii masculi expusi unor niveluri…

- Unul dintre cei mai mari tour operatori din Turcia anunta zboruri charter de pe Aeroportul International Oradea. De la inceputul luni iunie si pana in la sfarsitul lunii septembrie, turistii vor putea zbura spre Antalya

- Doua zile ii mai despart pe fotbalistii Iasiului de debutul oficial in acest an. Sambata, de la ora 18:00, CSM Poli Iasi va disputa, la Voluntari, prima „finala” pentru play-off, iar elevii lui Flavius Stoican nu iau in calcul decat victoria, singurul rezultat care ii mentine cu sanse de calificare…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- In ultima perioada s-a vorbit foarte mult despre eventualitatea producerii unui cutremur de mare magnitudine la noi in tara. Astfel, conform specialistilor se pare ca in zona Vrancea se pot produce foarte usor cutremure chiar mai mari de 7 grade pe scara Richter, acestea putand sa depaseasca chiar…

- Specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o retea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanta de catre atacatori si capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil si sa spioneze viata privata a victimelor. Botnetul HNS se raspandeste similar…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Specialistii vin cu sfaturi extrem de importante. Cum putem descoperi singuri mai multe boli grave? Va spunem noi. Este cunoscut faptul ca atat palmele, cat si talpile iti pot oferi indicii pretioase in legatura cu starea de sanatate a corpului tau. Aceasta deoarece, din punct de vedere reflexogen,…

- Efecte daunatoare grave ale cafelei. Bauta dimineata, pe stomacul gol, este un adevarat pericol pentru sanatate. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem pentru a evita aceste efecte nocive. Multe persoane isi incep ziua cu o cafea consumata direct pe stomacul gol, imediat cum se trezesc. A devenit…

- Persoanele cu picior diabetic trebuie sa fie precaute in sezonul de iarna. Specialiștii de la Asociația de Podiatrie recomanda incalțaminte adecvata in anotimpul rece pentru cei care sufera de aceasta afecțiune. De asemenea, specialiștii va dau cateva sfaturi pentru a va proteja in perioada iernii.

- Universitatea Craiova a incheiat cu o infrangere cantonamentul din Antalya. Alb-albaștrii au pierdut cu 2-0 partida disputata in aceasta seara, in Belek, in compania campioanei Bulgariei, Ludogorets Razgrad, la capatul unei evoluții bunicele in prima repriza, cand au mai contat ...

- Funcționarii ANAF vor primi 15% din incasarile care provin din amenzi. O ordonanța recenta prevede ca 15% din amenzile incasate de ANAF sa fie alocate pentru prime platite funcționarilor fiscului. Este insa aceasta decizie constituționala? Specialiștii se indoiesc. Pe de alta parte, exista riscul ca…

- Mexicul a înregistrat 25.339 de omucideri în 2017 pe fondul unui val de violente în crestere legate de traficul de droguri, potrivit cifrelor oficiale, ceea ce face ca anul 2017 sa fie cel mai sângeros dupa 1997, de când se face un astfel de bilant, relateaza AFP.…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia poloneza Pogon Szczecin cu scorul de 3-2 (1-0), sambata, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Antalya, potrivit paginii de Facebook a clubului ilfovean. Laurentiu Marinescu (57) si Gabriel Deac (76) au marcat pentru…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- FC Voluntari și-a schimbat cantonamentul din cauza vremii nefavorabile din Italia. Stagiul programat inițial la Bari, in Italia, a fost anulat, echipa fiind mutata in localitatea Side din Antalya. Condițiile meteo nefavorabile perturbau programul de pregatire al formației antrenate de Claudiu Niculescu.…

- Sfaturi extrem de importante pentru toti fumatorii. Acestia trebuie sa aiba un regim alimentar special. Unele alimente nu trebuie sa lipseasca sub nicio forma de pe masa vreunui fumator. Specialistii s-au decis sa spuna totul si le recomanda cu prioritate.Declinul functiilor pulmonare poate…

- CSM Poli Iași il transfera pe Sadiq El Fitouri, fost junior al lui Manchester City, Fotbalistul libian are 23 de ani și a trecut prin curtile celor mai puternice echipe din Anglia, informeaza telekomsport.ro! Sadiq El Fitouri este asteptat sa semneze cu CSM Poli Iasi! Acesta si-a facut junioratul la…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare...

- Imaginea este esentiala in comertul online si asta pentru ca este elementul care creeaza o legatura puternica intre clienti si produse. Fotografiile de produs de inalta calitate au un impact mare asupra utilizatorilor din mediul online ceea ce duce la rate de conversie mai mari. Iata cateva sfaturi…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- Pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anul 2017 s-a incheiat cu rezultate excepționale atat din punct de vedere al traficului total de pasageri inregistrat, cat și in ceea ce privește traficul pe destinațiile charter turistice. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- Clujenii vor avea la dispoziție un zbor spre Antalya din vara anului 2018. Zborul charter operat de catre compania aeriana Atlas Global va fi operat cu o aeronava AIRBUS 321, cu o capacitate de 216 locuri, începând cu 2 iunie și va dura pâna în…

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.

- Jurnalista Mara Banica s-a aratat in fața fanilor ei așa cum aceștia nu au vazut-o vreodata. Mara Banica, care a inlocuit-o in numeroase randuri pe Simona Gherghe la emisiunea „Acces Direct” , de la Antena 1, se afla in vacanța cu logodnicul ei, Razvan. Jurnalista, care și-a facut mama sa planga in…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- Intrarea in 2008 a prins tara noastra intr-un moment de euforie fara margini, nimeni nu prevedea ca la nici macar un an avea sa se intample evenimente dramatice, ce au culminat cu un imprumut la FMI si taieri drastice de salarii in 2010. Se poate repeta un asemenea scenariu si in viitorul apropiat?…

- De nenumarate ori spunem ca bucataria este inima locuintei, motiv pentru care aceasta incapere necesita o deosebita atentie in ceea ce priveste alegerea mobilierului, dar si a utilitatilor. Un lucru e sigur: daca iti doresti o bucatarie de calitate si ai investit deja intr-un mobilier calitativ, tine…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru tratarea depresiei. Depresia este o tulburare afectiva caracterizata printr-o stare de profunda nefericire. Oricine poate experimenta cel putin un episod depresiv major de-a lungul vietii.Cauza poate fi atat de natura emotionala, cat si…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Anul viitor vom manca mai sanatos si mai parfumat, potrivit Wholefoods.com, un magazin din SUA care in fiecare an stabileste trendurile alimentare. Specialistii lor au la baza statisticile legate de vanzari din ultimul an.

- Aceștia considera ca asigurarea accesului tututror pacienților la tratamente inovatoare trebuie sa fie principala prioritate pentru anul care vine. Pe final de an, principala organizație reprezentativa a pacienților cu afecțiuni hepatice, impreuna cu secialiștii implicați in tratarea acestor afecțiuni…