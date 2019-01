Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Banca Mondiala, in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR), a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet din Romania, inclusiv din Vaslui, se arata intr-un comunicat al Prefecturii…

- Zalauanii și actorii locali sunt invitați sa se implice intr-o ampla campanie „Alege prioritațile orașului tau”. Banca Mondiala in parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) și cu sprijinul autoritaților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte…

- Banca Mondiala, in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) si cu sprijinul autoritatilor publice subnationale, a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet din Romania. In continuare, cetatenii…

- Banca Mondiala și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerarilor Urbane din Romania au solicitat Consiliului Județean Timiș... The post Investitii de 700 de milioane de euro, propuse pentru finanțare de la Banca Mondiala. Timisenii, invitati sa voteze ordinea proiectelor appeared first on Renasterea…

- Investițiile au o valoare de peste 700 de milioane de euro. Acestea sunt: Sala Polivalenta, noul Stadion, Institutul de Oncologie, Spitalul Regional, Centura Nord-Vest Timișoara, Aqua Park, extinderea Aeroportului, Drumul Eurotrans Timișoara-Moravița și Legatura rutiera dintre A1 și DN69. „Banca…

- Consiliul Județean Timiș a propus Bancii Mondiale 10 investiții majore pentru Timișoara. Banca Mondiala și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerarilor Urbane din Romania ne-au solicitat in cadrul campaniei „Alege prioritațile orașului tau” o lista de 10 investiții majore care sa fie finanțate in…

- Banca Mondiala, in parteneriat cu Federatia Zonelor Metropolitane si Aglomerarilor Urbane din Romania (FZMAUR) si cu sprijinul autoritatilor publice subnationale, a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet din Romania.

- Primarii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Suceava” au stabilit, astazi, cinci proiecte majore care vor fi promovate, spre finanțare, la Banca Mondiala. Asta, dupa ce Banca Mondiala a solicitat sa-i fie transmise propuneri de proiecte de finanțare pe Zona Metropolitana…