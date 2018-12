Care sunt cele trei secrete ale unui ten luminos?

Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai respectate modele ale lumii si cele mai ravnite femei ce calca zilnic covorul rosu, au hotarat sa impartaseasca cu fanele lor cele mai cautate secrete ale acestora. Printre ele se afla si ritualul de dimineata si inainte de culcare, doua momente cheie – spun vedetele – in ingrijirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in aceasta dimineata, la Bruxelles, ca Romania nu poate face pasi inapoi in lupta anticoruptie, de aceea e nevoie de o persoana independenta la sefia DNA. Seful statului spune ca sunt probleme de legalitate cu nominalizarea Adinei Florea de catre ministrul Justitiei,…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este de acord cu revizuirea sentințelor emise in dosarele in car au fost folosite probe obținute in baza protocoalelor secrete dintre diverse instituții ale statului."Nu cred ca putem discuta de un stat de drept cata vreme exista protoclae secrete…

- Noua lege a pensiilor a fost adoptata miercuri de Guvern. Proiectul de lege a adus multe schimbari sistemului de plata și de calculare a pensiilor, unul dintre punctele cele mai dezbatute fiind vechimea in munca. Conform noii legi, romanii vor putea sa cumpere vechime pentru pensie.

- Potrivit lui Saftoiu, Orban a catagolat atunci referendumul drept unui "inutil", desi la acela au participat 9 milioane de cetateni. "Dl Orban s-a suparat pe cei care am criticat pozitia publica a PNL fata de Referendum, considerat, prin vocea sa autoritara "o tema importanta" si care definea familia,…

- Antalya (Turcia) si insulele grecesti Zakynthos si Creta au fost cele mai cautate destinatii externe din aceasta vara, in vreme ce topul tarilor alese de romani pentru vacanta estivala este condus de Grecia, urmata de Turcia si de marea surpriza a sezonului, Egipt, arata bilantul facut de Christian…

- Conform profesoarei de chimie Susan Richardson de la University of South Carolina, materialele din care este realizata hartia sunt predispuse la ingalbenire in timp. Hartia este, de regula, facuta din lemn. La randul sau, lemnul este compus din celuloza și lignina, relateaza playtech.ro.