Fortele de elita ruse au facut celebru cuvantul "Spetnaz" in intreaga lume. Spetnaz este un termen folosit in Federatia Rusa pentru trupele speciale si pentru unitatile antiteroriste, care au ca misiune neutralizarea si distrugerea organizatii teroriste, sunt specializate in operatiuni militare avansate in spatele liniilor inamice, efectuarea de acte de sabotaj si alte misiuni complexe.