- Proiectul Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability (E-CLASSES) are o valoare totala la nivel european de 197 050 Euro si se deruleaza pe parcursul anilor 2017-2019, in parteneriat cu Fundatia…

- Potrivit cyber barometrului Europ Assistance realizat de Lexis in noua tari, inclusiv Romania, cu scopul de a studia perceptia cu privire la securitatea cibernetica, acest procent creste la 49% cand sunt implicati parinti si la 54% cand sunt implicati copii. Aproape o treime dintre respondenti…

- Daniela Gyorfi nu va fi alaturi de fiica sa, Maria, cand aceasta va implini 8 ani. N-a fost langa ea nici in timpul Sarbatorilor de Iarna și, pentru ca asta i-a frant sufletul copilei, i-a promis, ca recompensa, o vacanța. Maria, fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal, simte pe pielea ei ce inseamna…

- Daniela Gyorfi a fost nevoita sa vanda, in ultimii ani, locuințele cumparate de mama ei și lasate ca zestre. Acum, ca a dat din nou de bani - de fapt, mai exact, a reușit sa agoniseasca suficient din concerte -, vrea sa-ntoarca roata și sa investeasca in imobiliare. Daniela Gyorfi muncește pe branci…

- Romania vrea sa preia modelul Italiei și sa mute Supercupa in afara țarii. Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a anunțat ca e gata sa duca acest trofeu in Italia sau Spania, acolo unde sunt comunitați de romani. „Eu imi doresc ca o supercupa a Romaniei sa se joace afara si am facut propunerea…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de…

- Motivele economice sunt cele care conduc la migrația din țarile Europei Centrale și de Est catre restul Europei, se arata într-un raport el Erste Group. Potrivit acestuia, cautarea oportunitaților mai bune, în special câștigurile mai mari, par sa fie principala cauza pentru care populația…

- Romania domina topurile europene ale saraciei la tineret (16 -29 ani), potrivit datelor publicate de Eurostat. La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observatia ca indicatorul este relativ la media nationala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme…