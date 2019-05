Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere marți, 9 aprilie a.c., la Washington, cu Ted Cruz, senator republican pentru statul Texas, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2016. In cadrul convorbirilor de la Capitoliu, președintele Senatului Romaniei a subliniat…

- "Sea Shield 19" - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care va avea loc in perioada 5-13 aprilie, va reuni 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene,…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a spus ca Rusia nu va putea sa intre in posesia Marii Negre, ci doar sa devina Triunghiul Bermudelor pentru tara vecina, informeaza 112.international. Trebuie sa construim o infrastructura militara puternica, baze militare de a lungul Marii Negre si Azov,…

- Un grup de nave din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra, intre care corveta 'Orehovo-Zuevo' si nava de recunoastere 'Ivan Hurs', a inceput marti o misiune de supraveghere neintrerupta a distrugatorului american USS Donald Cook, care a intrat in apele Marii Negre, informeaza agentia de presa oficiala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.6 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, in largul coastelor turcesti ale Marii Negre, la 02.05 Ora Romaniei, la sase kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 42.50 N ; 33.20 E, la 288 km N de Ankara, 120 km NE de Bart n si 59 km N de Do anyurt.Acesta…

- Administratia Vladimir Putin a catalogat drept "periculos" planul Ucrainei de a efectua exercitii navale impreuna cu Statele Unite in nord-vestul Marii Negre, dar presedintele Petro Porosenko a avertizat ca va face toate eforturile pentru protejarea rutelor maritime.Ministerul ucrainean al…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas SRL anunta ca va solicita de la Autoritatea Nationala Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral aviz de gospodarire a apelor pentru "Activitati de cercetare geofizica offshoreldquo;, propuse a fi amplasate pe platforma continentala a Marii Negre, de…