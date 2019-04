Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, sambata, ca profesorii care au obtinut majorarile salariale in urma unor decizii judecatoresti definitive urmeaza sa isi primeasca banii inainte de Sarbatori, precizand ca suma transmisa inspectoratelor este una „impresionanta”, de 700 de milioane…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, sustine ca in cazul unui referendum organizat simultan cu alegerile europarlamentare, legea nu permite decat sectii de votare diferite. "Legea nu...

- Iulia Vantur le-a cerut parerea fanilor ei in ceea ce privește culoarea parului. Aceștia și-au spus imediat parerea. Pe pagina sa de pe o rețea de soc8ializare, vedeta de televiziune Iulia Vantur a postat trei fotografii in care apare cu trei nuanțe de par diferite. Vedeta le-a cerut internauților sa…

- Pentru actorii de la teatrul giurgiuvean, saptamana incepe luni dupa-amiaza, cu ”Școala vieții”, spectacol ce se joaca de la ora 18.30, in timp ce marți, pe ”agenda” sunt doua piese, una pentru copii, una pentru adulți: ”Prin ce aventuri vor trece cei doi pitici de gradina, Pic Pitic și Tic cel Mic?…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au finalizat recent, cercetarile și au propus intocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței de judecata fata de doua persoane, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, rupere de sigilii si sustragere de sub sechestru. Este vorba…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut joi o intrevedere cu o delegatie a Comisiei pentru Afaceri UE din Bundestag, ocazie cu care au fost discutate mai multe teme, printre care rolul Directiei Nationale Anticoruptie si efectele modificarilor legilor penale. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a comentat declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, referitoare la performantele economice ale guvernarii sub partidul pe care-l conduce. Liberalul l-a comparat pe Dragnea cu Nicolas Maduro, presedintele controversat al Venezuelei.

- Norma de hrana s-a acordat, in luna decembrie, doar pentru o parte a angajatilor din administratia publica. Sindicatele din cadrul acestei ramuri... The post „Meniuri” diferite pentru bugetari appeared first on Renasterea banateana .