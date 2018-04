Care sunt cele mai atractive locuri de munca pentru tinerii din Romania? Cele mai atractive locuri de munca pentru tinerii romani cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani, sunt cele de programator, designer de jocuri, blogger si vlogger, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piata online YouGov, la solicitarea Vodafone, care evidentiaza faptul ca peste 50% dintre respondenti considera ca cea mai dificila provocare este de a-si gasi un loc de munca stabil si bine platit. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

