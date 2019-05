Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, se alatura strategiei PSD legat de referendum, afirmând ca este doar o "diversiune" prin care presedintele Klaus Iohannis încearca sa "fure startul" pentru alegerile prezidentiale.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ramnicu Valcea, ca va merge sa voteze la referendumul pe justitie din 26 mai, desi este dezamagit de cele doua intrebari la care romanii sunt chemati sa raspunda, relateaza Agerpres.Citește…

- Codrin Ștefanescu a afirmat ca va vota pe 26 mai pentru alegerile europarlamentare, insa nu ridica buletinul de vot pentru referendumul pe justiție. Secretarul general al PSD a precizat ca „referendumul este o bașcalie” facuta de președintele Klaus Iohannis.„Nu, eu ma duc sa votez la europarlamentare.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a acuzat miercuri, in plenul Parlamentului, pe presedintele Klaus Iohannis si pe reprezentantii Opozitiei ca il sustin pe procurorul general Augustin Lazar, care, in anii '80, in calitate de presedinte al Comisiei pentru eliberari de la Penitenciarul Aiud, a semnat…

- Consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare pe tema situatiei din justitie incep astazi, cand la Palatul Cotroceni sunt asteptate delegatiile PNL, USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor.

- "Solicit si de aceasta data Guvernului sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale! Referendumul a intrat in linie dreapta, orice astfel de act emis de Guvern ar fi ilegitim, impotriva spiritului Constitutiei si o sfidare la adresa romanilor", a spus Klaus…

- Fostul președintele Traian Basescu face spectacol in studioul B1 TV. Acesta a declarat ca președintele Klaus Iohannis se poate folosi de referendumul pe Justiție pentru a-și face campanie electorala."Aici discutam despre oameni politici. Președintele ramane un om politic, indiferent de cat…

- Fostul președinte Traian Basescu a ras copios, marți seara, intr-o emisiune televizata, de faptul ca președintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie finala legata de convocarea unui referendum in ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai.Intrebat de realizatorul emisiunii cum comenteaza…