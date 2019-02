Care sunt cele 12 piese finaliste la Eurovision 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 9 „Romanii au talent” a debutat in forta vineri seara, la PRO TV, cu momente absolut impresionante. Unul dintre cele mai spectaculoase numele a fost cel al scotianului Stevie Starr (56 de ani), „inghititorul de lucruri”. Stevie si-a inceput prestatia inghitind, ca o pusculita, 4 monede numerotate…

- In cadrul primei ediții a audițiilor de la Romanii au talent, Florin Calinescu a comentat pe marginea unei eventuale sarcini a Andrei. Despre Andra s-a tot spus, in utima perioada de timp, ca ar fi incarcinata cu cel de-al treilea copil. Cantareața, insa, a infirmat acest lucru. In prima ediție a audițiilor…

- Bella Santiago, filipineza care a cucerit Romania cu vocea ei, a venit marți dimineața in studioul Virgin Radio Romania, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț au fost uimiți de vocea și energia ei. Proaspat caștigatoarea X Factor le-a explicat ca in spate este foarte multa munca, ore intregi de repetiții și…

- Caștigatorul X Factor in anul 2018 este Bella Santiago! Eleva Deliei a fost preferata publicului, care i-a oferit filipinezei victoria! Mulți o știu pe Bella Santiago prin prisma momentelor sale de excepție oferite pe scena de la X Factor, insa puțini sunt cei care ii cunosc adevarata poveste…

- Laura Bretan (16 ani), caștigatoarea sezonului 6 al competiției ”Romanii au talent”, de la Pro TV, dar și a unui premiu de 100.000 de euro, a anunțat ca iși incearca norocul și la finala naționala Eurovision, potrivit click.ro. Competiția naționala Eurovision din 2019 va avea doua semifinale in doua…

- Peste 126 de piese au fost inscrise in prima faza a Selectiei Nationale Eurovision 2019, printre care si a Laurei Bretan, castigatoarea sezonului 6 „Romanii au talent“ si finalista variantei americane a emisiunii.

- Nicole Cherry a intrat in maratonul lui Niculae aproape de miezul nopții și a povestit cum a incercat sa-l impresioneze pe Smiley, dar nu a reușit sa treaca de preselecțiile de la Romanii au talent. „Ii ziceam mamei in continuu: Doamne ce aș vrea sa ma vada și pe mine Smiley și sa zica – Ba ești...…

- Cel mai nou reality show romanesc, “Viața bate vlogul”, este propus de ProTVPLUS.ro și TRU [the real you], un hub dedicat creatorilor de conținut. Daragiu Alex a.k.a. Alpaca Legion, Mimi, Radu Constantin, Levin, Maria Zvinca, Miru, Robert Ionescu și Emil Rengle, caștigatorul „Romanii au talent” 2018,…