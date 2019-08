Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a autorizat mobilizarea armatei in Padurea Amazoniana pentru a lupta contra incendiilor, dar a estimat ca aceste focuri nu pot "servi drept pretext" pentru sanctiuni internationale, scrie AFP.

- O suprafata de 7,4 milioane de kilometri patrati din bazinul fluviului Amazon este afectata de incendii de vegetatie, iar Brazilia si Venezuela au inregistrat un numar record de focare, informeaza BBC.

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca Guvernul nu are resursele necesare pentru a opri incendiile de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza site-ul agenției Reuters.Bolsonaro a informat ca Guvernul a investigheaza incendiile. Acesta a mai adaugat ca suspecteaza organizațiile…

- Incendiul care a lovit Padurea Amazoniana, de pe teritoriul Braziliei, in urma cu trei saptamani, nu da semne ca ar fi pe sfarșite. In momentul de fața nu se știe daca focul a fost cauzat de...

- Numarul incendiilor de vegetație care au avut loc in Padurea Amazoniana din luna ianuarie a ajuns la 74.155, inregistrand o creștere de aproape 85% a numarului incendiilor fața de anul trecut, a informat Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia (INPE), relateaza The Washington…

- Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit cifrelor oferite de Institutul National de Cercetare Spatiala (INPE), care observa in special evolutia padurii in Brazilia.Cresterea numarului de incendii de padure…

- Institutul national pentru cercetari spatiale (INPE) din Brazilia, agentia guvernamentala responsabila pentru evaluarea defrisarilor din zona amazoniana, a raportat luna trecuta 2.254 kilometri patrati de zone defrisate din tara, comparativ cu 596,6 kilometri patrati, in iulie 2018, o crestere cu…

