Care sunt cauzele care duc o parte tot mai mare din economie in zona gri? Dar solutiile?

- Economia romaneasca si-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business. Numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele sapte luni, iar cel al firmelor noi a scazut cu 13%, semn ca apetitul pentru afaceri este in scadere. Potrivit…

- Estimarea privind incasarea din TVA este excesiv de optimista in a doua iteratie a rectificarii bugetare si presupune ca in patru-cinci luni care au mai ramas pana la finalul anului sa avem o crestere de peste 20% a incasarilor din TVA, a declarat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru,…

- Sunt peste 60.000 de locuri vacante in economie, iar rata joburilor neocupate a crescut, reiese din datele Institutului National de Statistica. In tara sunt aproximativ 400.000 de someri insa tot mai putini tineri intra pe piata muncii, avand in vedere declinul demografic al Romaniei. In trimestrul…

- In luna iunie 2018, cand rata anuala a inflației din Romania a ajuns la recordul european de 5,4%, angajații din mai multe sectoare s-au confruntat cu o scadere a puterii de cumparare, caștigurile lor salariale fiind erodate de scumpiri, arata statisticile oficiale consultate de Business Magazin,…

- Dupa ce, in trimestrul I, a stagnat fata de T4 2017, PIB-ul a facut un salt de 1,4% in T2, fata de T1, iar perspectiva unei cresteri de 4% pe intreg anul se consolideaza. Datele publicate marti de INS arata ca economia a crescut in in semestrul I, fata de S1 2017, cu 4% (serie bruta), iar…

- In luna iunie 2018, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 2,0% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,1%, informeaza…

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Desi…

- Castigul salarial mediu nominal net pe economie in luna iunie a fost de 2.721 lei, in crestere cu 17 lei (0,6%) fata de mai, valorile cele mai mari inregistrandu-se in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (6.591 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante…