Care sunt bolile mortale cel mai des diagnosticate gresit in spitale

Trupa Bon Jovi a concertat la București în fața a peste 50 de mii de fani

Americanii de la Bon Jovi au cântat aseară în Piața Constituției din București, în fața a peste 50 de mii de fani din întreaga lume. Trupa, care a mai fost în România, își promovează noul album, "This House Is Not For Sale". [citeste mai departe]