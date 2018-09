Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda voucherele de vacanța și in 2019. Premierul Viorica Dancila a precizat in ședința de Guvern ca, pentru sectorul turismului aceasta masura a avut efectele asteptate și ca a crescut cu 5% numarul unitatilor de cazare pentru care a fost solicitata clasificarea la Ministerul Turismului…

- Echipele ANAR, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral si Sistemul de Gospodarire a Apelor Constanta, au intervenit in cursul noptii trecute, pentru depoluarea unei portiuni de plaja din statiunea Mangalia, unde a fost semnalata o poluare cu hidrocarburi. Efectele poluarii cu…

- Orgoliul este urmat de razbunare, erau de parere vechii greci. Este o lectie pe care Recep Tayyip Erdogan, arogantul lider al Turciei, pare incapabil s-o inteleaga, in timp ce tara se indreapta spre abisul creat de el. La alegerile din iunie, Erdogan sustinea ca cel mai bun mod de guvernare este o presedintie…

- Zilnic, Poliția Locala identifica și sancționeaza persoane care mananca semințe in parcuri și arunca cojile pe jos. Aducem la cunoștința un astfel de exemplu, savarșit in Parcul Tei, unde un

- Intreprinderile private mici si mijlocii nu sustin necesitatea adoptarii masurii amnistiei fiscale, considerand ca persoanele fizice si microintreprinderile ar trebui sa fie in principal vizate de aceasta masura, a anuntat luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania…

- Lipsa de personal, echipamentele vechi si oboseala ar fi factorii care duc la tot mai multe accidente de munca in carierele miniere din Gorj. Trei accidente de munca grave in trei zile! Este bilantul negru de la Complexul Energetic Olteni...

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Mihaela Buzarnescu a ajuns in sferturile de finala ale turneului WTA de la București. Romanca o va infrunta azi pe Yafan Wang (84 WTA) pentru calificarea in careul de ași. Sportiva chineza, care a beneficiat de retragerea Paulinei Parmentier in partida din turul…

- Conditiile profesionale ale vietii moderne imping oamenii spre un stil de viata sedentar, daunator sanatatii. Efectele lipsei de miscare sunt aproape invizibile pe termen scurt, dar, in timp, inactivitatea prelungita duce la atrofierea muschilor, la incetinirea fluxului sanguin, iar de aici, la alte…