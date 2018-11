Care sunt actiunile dupa care alearga cei mai mari investitori de pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a devenit unic titular si operator pentru patru perimetre de explorare onshore pe care le detinea impreuna cu Repsol, dupa ce aceasta companie a decis sa se retraga din asociere, se arata intr-un comunicat al OMV Petrom, remis, joi, AGERPRES. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale…

- Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, a precizat, la o conferinta legata de lansarea in Romania a studiului CFA Institute & Mercer 'Sistemul Ideal de Pensii', ca in Romania economisirea voluntara este redusa, in conditiile in care 45% din populatie economiseste voluntar cu regularitate…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II din Romania, care administreaza banii de pensie a 7,2 milioane de romani, au investitii de 7,1 miliarde de lei la bursa romaneasca in S1/2018, in urcare cu 1,7% fata de finele anului 2017, potrivit calculelor ZF facute pe baza rapoartelor semestriale.

- Un numar tot mai ridicat de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta programe de rascumparare ale propriilor actiuni, pe fondul unor rezerve de cash in crestere, dar si in conditiile in care, in anumite cazuri, managerii considera ca...

- Radu Craciun - Asociatia Fondurilor de Pensii: Eu cred ca astfel de declarații - și cred ca este valabil pentru oricine ar face acest gen de declarații indiferent, cum s-ar numi el - au efectul unei bombe cu impact multiplu și nu este vorba doar de fondurile de pensii. O prima consecința a fost legata…

- Fondul Proprietatea era, la finele lunii iulie, fondul de la Bursa de Valori București (BVB) cu cel mai valoros portofoliu, activele sale - in valoare de 9,7 miliarde de lei - reprezentand o cota de piața de 22,8%, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri - AAF, potrivit Mediafax.Fondul…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere…