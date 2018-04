Care este valoarea medie a bugetului de Paste al romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea medie a bugetului alocat de catre romani pentru cadourile de Paste achizitionate online se ridica la 300 de lei, arata un studiu de piata, dat publicitatii miercuri. Conform cercetarii realizata de Champaigns, agentie de performance marketing de pe piata locala, in topul preferintelor din cosul…

- In topul preferintelor din cosul de cumparaturi al romanilor se afla pantofii cu sau fara toc, rochiile de zi, jachetele subtiri si pantofii sport, conform cercetarii realizata de Champaigns, agentie de performance marketing de pe piata locala. De asemenea, liderii cumparaturilor online sunt…

- Sezonul de primavara înseamna creșterea vânzarilor pentru retailerii din zona de fashion și lifestyle, pe fondul apetitului crescut al consumatorilor pentru haine și articole de îmbracaminte din aceasta perioada. Un studiu realizat de catre Champaigns, agenție de performance…

- Toti angajatii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vor primi joi norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament, de aproximativ…

- "Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament - circa 240 de lei. In urma…

- Cei 400 de salariati ai Directiei Silvice Gorj vor beneficia de Paste de o prima generoasa din partea conducerii unitatii. Padurarii vor primi bani, dar si tichete cadou. Valoarea primei a crescut fata de anul trecut, spune directorul Ovidiu Ca...

- În perioada sarbatorilor de Paște va fi cald, mediile maxime regionale situându-se, în general, între 17 și 22 de grade Celsius, dar în majoritatea zonelor va ploua. Precipitațiile vor fi însa de scurta durata, spun meteorologii care au emis, luni, prognoza meteo…

- Turistii care aleg sa calatoreasca de Paste prin agentii de turism nu sunt neaparat in cautarea unei vacante traditionale, multi dintre ei alegand in acest an tari catolice sau musulmane, destinatii ‘calde’ unde sa poata face plaja, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat,…

- Vremea de Paște va fi una destul de capricioasa, dar cu evidente imbunatațiri. Temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor continua sa fie prezente pe arii extinse in majoritatea regiunilor, releva prognoza pentru…

- Sezonul de schi se poate prelungi pana in a doua zi de Paște, anunța reprezentanții municipalitații. In acest sezon, s-a ajuns la aproape 2.100.000 de treceri prin turnichetele instalatiilor de transport pe cablu din Poiana Brașov. Stratul de zapada masura in aceste zile 50 de...

- Prognoza meteo pentru perioada 26 martie-8 aprilie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 26 martie – 8 aprilie 2018, așadar și prim zia de Paște. BANAT Perioada de prognoza va debuta cu o vreme rece, chiar deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie,…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Primaria municipiului Adjud nu are bani pentru funcționare decat pana in lunile iulie-august, motiv pentru care soloicita guvernului alocarea sumei de 8,1 milioane de lei din fondul de rezerva, a anunțat primarul Constantin Armencea. Acesta a precizat ca starea financiara actuala…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, citat de Agerpres. Potrivit documentului,…

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- PRIME DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Cererea pentru astfel de tichete a crescut cu 40% fata de anul trecut si aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului.…

- TICHETE CADOU DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Inca de la 1 ianuarie 2016 cand noua legislație a intrat in vigoare, tichetele cadou sunt scutite de impozit pentru…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Pe de alta parte,…

- Targujienii cu venituri modeste mai au doar cateva zile la dispoziție pentru a depune cereri in vederea obținerii tichetelor sociale de Paște. 15 Martie este data limita pana la care reprezentanții Direcției pentru Protecție Sociala mai primesc solicitari in acest sens. Valoarea unui tichet social este…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Familiile cu o situatie financiara modesta din municipiul Targu Jiu vor beneficia si anul acesta de tichete sociale din partea primariei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40 de lei. Primesc tichete...

- Valoarea medie a beneficiilor oferite angajatilor de companii in 2017 a fost mai mare cu 11% fata de media anului precedent, cu o crestere de 25% in decembrie 2017 comparativ cu decembrie 2016, arata un studiu realizat de compania de resurse umane Smartree.

- Ultimii ani au demonstrat ca printre cele mai cumparate produse online nu sunt doar hainele și electronicele și electrocasnicele, ci și carțile. Retailerii prezenți pe acet segment au inregistrat creșteri pe mai multe categorii, intre care Beletristica și Dezvoltare personala.

- Tratamentul cancerului la Iasi a „inghitit", in 2017, peste 110 milioane de lei. Potrivit Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS), anul trecut, prin programul national de oncologie au fost tratati peste 2.000 de pacienti. Valoarea tratamentelor acordate acestor bolnavi a depasit 110 milioane…

- De la 1 martie, salariul minim net platit de Lidl si bonurile de masa oferite de companie fiecarui angajat vor depasi suma de 1.800 de lei net lunar, au spus pentru ECONOMICA.NET oficialii Lidl. Din 2018, fiecare angajat Lidl ia tichete de masa de 315 lei, in medie, lunar. Din acest…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Trei din cinci companii care acorda beneficii extrasalariale vor oferi in acest an tichete si carduri cadou angajatilor de 8 Martie, de Paste, 1 iunie sau de Craciun, conform estimarilor Edenred, emitent de tichete de beneficii extra-salariale.

- „Daca ne ajuta Dumnezeu, anul acesta implementam multe proiecte. Avem trei cu fonduri europene, si lucram la alte doua cu fonduri guvernamentale. De curand am finalizat achizitia, si cred ca, la inceputul lunii martie, vom emite autorizatia de constructie pentru reabilitarea si modernizarea…

- O noua prabusire a bursei din New York: Indicele Dow Jones a scazut cu 4,15% Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated…

- Municipalitatea ar fi trebuit sa incaseze 92.529 de lei de la contribuabilii care au obligații fiscale restante mai mici de 40 de lei, aflate in sold la 31 decembrie 2017. Aceștia ar fi trebuit executați silit, dar aceasta operațiune presupune costuri mult mai mari. „Executarea silita a contribuabililor…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Indemnizatiile si sporurile platite în luna decembrie invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi au totalizat 17,604 milioane de lei, pentru un numar de 73.105 beneficiari, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Valoarea medie lunara a indemnizatiilor si…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro propune o analiza deosebit de interesanta pentru cei care au investit in diversele monede virtuale și care doresc sa știe care este valoarea reala de piața a acestora.Digi24: Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Avand acum și expertize efectuate de proeminenți specialiști in drept internațional public, știm cu certitudine urmatoarele. 1). Solicitand ca, pe cale judecatoreasca, Forumul Democrat al Germanilor din Romania sa fie declarat ”succesorul de drept a tuturor instituțiilor…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut la valoarea de 41 puncte, cea mai mica valoare din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, scaderea datorandu-se in special componentei de anticipatii a indicatorului. Astfel,…

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul. ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…