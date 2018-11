In urma atacului de la Braila, noi detalii continua sa apara in fiecare minut. Zece persoane au fost ranite de gestul necugetat la care a recurs agresorul, dupa ce a injunghiat un barbat si a intrat cu masina intr-un centru comercial. Barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice cand s-a urcat la volanul mașinii.