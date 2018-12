Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident rutier s-a produs in raionul Orhei. Patru oameni au murit dupa ce doua masini s-au ciocnit pe drumul Chisinau-Balti, in apropiere de satul Ivancea.VA AVERTIZAM CA IMAGINILE VA POT AFECTA EMOTIONALPrintre victime se numara si o femeie insarcinata.

- Patru oameni și-au pierdut viața intr-un teribil accident rutier petrecut in apropiere de Peresecina, raionul Orhei. Potrivit informațiilor, mașinile in care se aflau victimele s-au ciocnit frontal in plina viteza. La fața locului au venit mai mult echipaje de urgența.

- Un angajat al INP de 28 de ani a fost implicat intr-un accident rutier joi, 13 decembrie, in satul Peresecina. Fiind la volanul unei masini de model Toyota Corola, din cauza conditiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil si s-a ciocnit intr-un automobil de model Renault Megane.

- Un accident rutier s a produs luni pe strada Nicolae Iorga din Constanta, chiar langa Scoala Gimnaziala nr.5. In urma evenimentului, un copil a fost ranit.La fata locului intervine un echipaj SMURD Fripis.Revenim. ...

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 octombrie a.c., o tanara de 24 de ani a condus un autoturism pe strada Fagetului, dinspre bulevardul Mamaia catre strada Maramures, iar la intersectia cu aceasta din urma, nu a respectat semnificatia indicatorului Oprire si a intrat in coliziune cu un alt autoturism…

- Un accident grav s a produs in judetul Buzau, pe raza localitatii Maracineni, scrie Observator TV.Parintii impreuna cu cei doi copii minori de 3, respectiv 5 ani au ajuns la spital, dupa ce patru masini s au ciocnit.Vinovat de producerea carambolului a fost unul dintre soferi, un tanar de 28 de ani,…

- La data de 30 septembrie 2018, in jurul orei 22.30, politistii de ordine publica din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe strada Iuliu Maniu din Blaj, soldat doar cu pagube materiale. Un tanar de 27 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…