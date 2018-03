Stiri pe aceeasi tema

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” s-au bucurat din plin de succes in ultima perioada, insa, acum, doua dintre concurente au recunoscut ca au probleme mari. Diana Belbita a dezvaluit ca se confrunta cu dureri foarte mari de mai bine de o luna de zile, insa a incercat sa mearga mai departe. EXATLON 13 martie:…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Smiley este un romantic incurabil iar asta se vede și in declarația de dragoste neobișnuita pe care a postat-o de 8 martie. Cantarețul i-a facut iubitei sale, Gina Pistol o…dedicație muzicala! Evident, ca sa pastreze misterul Smiley, nu a nominalizat-o pe Gina Gina Pistol, dar mesajul nu e greu de descifrat!…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit langa Aeroportul Domodedevo. 71 de oameni și-au pierdut viața. Una dintre cutiile negre a fost recuperate de anchetatori. A aparut inregistrarea cu ultimele cuvinte spuse de pilotul avionului prabușit la Moscova. Tragedia a avut loc la șase minute de la…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Adrian Simionescu, celebrul manelist zis Adi Minune, a postat un clip, pe pagina sa de socializare, care a devenit, in scurt timp, viral! Cantarețul se afla in avion și a observant ceva straniu, unul dintre cei care urcasera avea pe cap un voal de mireasa. Adi Minune a filmat și a postat imediat. La…

- Va mai amintiți de celebra trupa N&D, care a rupt topurile muzicale cu „Vreau sa plang” sau „Vino la mine”, piese interpretate de Delia și de Nicolae Marin? In 2002, Delia se hotarase sa inceapa o cariera solo, iar colegul ei, Nick a colaborat du diverși artiști, iar acum canta celebra piesa cu Dya,…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Victoria Beckham și-a ingrijorat fanii, dupa ce ar fi avut un accident pe partia de schi din Canada, unde se afla in vacanța alaturi de familie. Creatoarea de moda a facut un anunț pe pagina sa de Instagram, unde a precizat ca nu este nimic grav, are o mica fractura. „Va mulțumesc pentru toate mesajele…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Tragedia a avut loc marți dimineața! Sebastian Pancovici, fiul fostului fotbalist din Liga 1, Florin Pancoivici, a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in scara blocului in care locuia. Adolescentul care s-a sinucis in Ploiești invața la Colegiul I.L. Caragiale. Sebastian Pancovici a lasat un bilet…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Prezicatoarea Maria Ghiorghiu a dezvaluit, la o emisiune tv, ca sufletele celor care au murit in incendiul de la Colectiv au ajuns in Rai. Dar mai spune ca teroriștii vizeaza Romania. Și ca va fi varsare de sange. „Oamenii sunt rai. Imi doresc sa nu mai puna etichete. De mica aveam capacitatea de a…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Au ieșit la iveala suferințe mai vechi, din trecutul Madalinei, amanta lui Kamara, in urma desparțirii de artist. Cantarețul a povestit drama prin care a trecut fosta lui iubita. Cei doi au fost șantajați de un barbat, iar femeia a suferit cumplit din aceasta cauza. Cu toate acestea, Kamara nu știa…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi seara, ca a fost prelungita perioada de acordare a tratamentului in strainatate, pana la finalul anului 2020, pentru ranitii din Colectiv, precizand ca 23 de persoane au inca nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Muncitorii de la Calafat – Dolj, dovedesc inca o data ca sunt cei mai „buni” specialisti in plombarea gropilor. Acum au astupat mai multe „cratere” din municipiu, iar, dupa cateva ore, ploaia a spalat bitumul. “Buna dimineața! Calafat – Dolj, bulevardul Tudor Vladimirescu (strada principala). Avem…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Rascoala in trupa Talisman, formația lui Alin Oprea! Cel mai vechi membru din istoria trupei dupa liderul sau, chitaristul Alberto Bolocan a parasit grupul unde a cantat in ultimii 12 ani. Cunoscut drept unul dintre cei mai buni chitariști rock de la noi, rezervat in vorbe, artistul nu vrea sa comenteze…

- De multe ori, Mariei Gheorghiu, celebra clarvazatoare, i s-a spus „Nostradamus al Romaniei”. Va reamintim ca romanca a fost singura care a prezis tragedia de la Colectiv. De data asta, Maria a avut alte premoniții, la fel de ingrijoratoare.

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, potrivit news.ro.

- Ani buni Romania a dominat clasamentul european al consumului de antibiotice. Abia in 2017 a cazut, pentru prima data, de pe acest podium rusinos. pe locul 4. Performanta a fost posibila si multumita unor masuri luate de autoritați, in 2016. Tragedia de la Colectiv a fost un semnal de alarma, legat…

- Primul soț al Mariei Constantin a fost sfatuit sa dea de pomana un laptop ultraperformant, pe care el l-a scos la schimb cu un PC. Cantarețul de muzica populara Ciprian Tapota, care a fost primul soț al interpretei de muzica populara Maria Constantin , a dat anunț pe internet ca da un laptop ultraperformant…

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Reamintim ca tragedia din clubul Colectiv, acolo unde 64 de persoane…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare efectueaza joi o ancheta dupa ce un copil de un an si jumatate a decedat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Constantin Demian. Potrivit acestuia, copilul de un an…

- La primul antrenament din 2018 al echipei care conduce, la jumatatea intrecerilor, plutonul formațiilor din Seria a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, au fost prezenți maximum 400 de fani, cu siguranța cei mai fideli simpatizanți ai culorilor galben-albastre. E drept ca vremea de afara, cu…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Cantaretul de muzica populara, Sergiu Curca, si-a pus capat zilelor la frumoasa varsta de 22 de ani. Cu putin timp inainte sa se sinucida, Sergiu Curca a cantat la o petrecere de Revelion.

- Andrei Galuț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, formația care a concertat in clubul Colectiv, pare sa fie, in continuare, intr-o depresie adanca și nu vrea sa mai auda de muzica.