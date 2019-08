Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii au ajuns la spital, loviti in plin de un automobil condus de un barbat in stare de ebrietate si fara permis de conducere. S-a intamplat in satul Dezghingea din Comrat. Doi copii sunt in stare grava, transmite IPN.

- Patru tineri romani au fost grav raniți intr-un accident rutier petrecut azi la Pellegra, in apropiere de Cremona, in Italia. Mașina in care se aflau cei patru tineri (cu varsta de 15, 18, 23 și 27 de ani), un Fiat Stilo, a parasit partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate și a ajuns intr-un…

- Un accident grav a avut loc duminica seara, la Avrig, dupa ce șoferul unui BMW a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt BMW. Un tanar a murit și alti doi au fost grav raniti. Mașina care a intrat pe contrasens s-a rupt in doua, bucați din autoturism zburand peste tot in jur. Accidentul…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX ca soferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata iar masina in care se afla a fost lovita de trenul accelerat Baia Mare – Bucuresti. „Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig a decedat…

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Fersig, judetul Satu Mare, a murit, vineri dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren, la intersectia unui drum comunal cu calea ferata

- In noaptea de miercuri spre joi, un tanar de 20 de ani, din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto, pe DN 22A Nalbant Nicolae Balcescu , a pierdut controlul asupra directiei, a parasit partea carosanila si a intrat in coliziune cu un copac.In urma accidentului a rezultat…

- Un tanar de 21 de ani le-a dat batai serioase de cap politistilor rutieri din Galati, dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe care o conducea la semnalele politistilor, acestia fiind nevoiti sa porneasca in urmarirea lui. Miercuri, 19 iunie, la intersectia strazilor Mihai Eminescu si Livezeni, un echipaj…

- Un barbat si-a pierdut viata, luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un TIR, pe DN 2, in localitatea Racaciuni, judetul Bacau. In urma impactului, o femeie care se afla in autoturism a fost ranita grav, iar soferul TIR-ului a fost si el ranit usor, conform News.ro.Citește…