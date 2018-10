Care este stadiul procedurii de achizitie aferenta programului de inzestrare esential “Corveta multifunctionala

Stiri pe aceeasi tema

- MApN, prin Departamentul pentru armamente, a initiat pe data de 1 martie 2018 procedura specifica de achizitie aferenta programului de inzestrare esential „Corveta multifunctionala”, avand ca obiectiv atribuirea unui acord-cadru destinat achizitiei a patru corvete si a suportului logistic initial…

- Ministerul Apararii anunța ca noul termen estimat pentru finalizarea procedurii de achiziție aferenta programului de inzestrare esențial „Corveta multifuncționala” este 15 noiembrie 2018."Ministerul Apararii Naționale, prin Departamentul pentru armamente, a inițiat pe data de 1 martie 2018…

- Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, declansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scoate oamenii in strada. Un protest este anuntat in acest sens joi seara, incepand cu ora 18.00, in Piata...

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a initiat, luni, procedura de achizitie a "Sistemului de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, achizitia este derulata de Departamentul pentru armamente, ea urmand a fi finalizata printr-un…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat, luni, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018-2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), conform prevederilor HG nr. 630/2018,…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Departamentul pentru armamente, a initiat luni, 1 octombrie, procedura specifica de achizitie, prin contract multianual de furnizare, in perioada 2018 2022, a produsului "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" SIML , conform prevederilor HG nr. 630…

- Elevii de liceu din unitațile școlare de pe raza județului Salaj vor putea studia gratuit in America, daca trimit o aplicație in cadrul Programului FLEX al Congresului Statelor Unite Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala (American Councils…

- Daca vocile mai sceptice dadeau ca termen de incepere a reabilitarii bijuteriei arhitectonice anul 2019, iata ca militarii s-au mișcat rapid și au reușit sa finalizeze achiziția publica pentru lucrarile de consolidare și reabilitare a sanatoriului medical militar Regele Ferdinand I. Potrivit…