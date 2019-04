Care este singurul loc din Europa Continentala unde poti culege papaya, banane sau avocado?

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a scris o noua fila in istoria fotbalului din Spania. Atacantul argentinian a ajuns la succesul cu numarul 334 in tricoul blaugrana in La Liga, in 445 de meciuri disputate potrivit mediafax Singurul care a mai reușit aceasta performanța este fostul portar al echipei Real Madrid,…

- Selectionata de fotbal Under-21 a Romaniei a fost invinsa de formatia similara a Spaniei cu scorul de 1-0 (0-0), joi, la Granada, intr-un meci amical. Singurul gol al partidei a fost reusit de Mikel Merino (67). Echipa antrenata de Mirel Radoi a fost lipsita in acest meci nu…

- Un grup disident, care vrea sa-l înlature de la putere pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, ar fi organizat un raid asupra ambasadei Coreei de Nord în Spania, relateaza cotidianul The Washington Post, citând surse familiare cu planificarea și executarea misiunii, conform Mediafax.La…

- Zeci de oameni din Spania au avut parte de o surpriza cand și-au verificat cutiile postale.Numeroși locuitori din satul Villarramiel au gasit in cutiile lor poștale plicuri cu cate 50, 70 sau chiar 100 de euro. Niciunul nu știe de la cine a primit banii.

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a adus Romania aproape de romani in cadrul unui festival dedicat Zilei Femeii si Zilei Mamei, adus in dar de Martisor pe 10 martie, care a avut loc in Torrejon de Ardoz, Madrid. Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a desfasurat, pe data de 10 martie 2019, un…

- Romania are o legislație draconica prin care ingradește foarte mult posibilitatea partidelor noi și a candidaților independenți de a avea reprezentare in Parlamentul European. Conform Legii 33/2007, partidele politice, alianțele electorale și organizațiile aparținand minoritaților naționale sunt obligate…

- Doi bistrițeni au fost prinși de procurorii DIICOT Vrancea, in timp ce incercau sa vanda droguri in orașul Beclean din județul Bistrița-Nasaud, de pe urma carora incercau sa obțina circa 15.000 lei. Cei doi traficanți au fost reținuți și risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. Joi,…