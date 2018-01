Care este singurul judet din Romania in care farmaciile inregistreaza pierderi Cei mai sanatosi romani traiesc in judetul Sibiu? Sibiu este singurul judet din Romania a carui farmacii genereaza pierderi cumulate de peste 3 milioane lei. In acelasi timp, cele mai mari profituri sunt raportate in judetele Arges si Bucuresti-Ilfov, unde farmaciile genereaza profituri de peste 100 milioane lei, arata cel mai recent studiu realizat de Creditinfo Romania pentru certificarea de bonitate Strongest in Romania. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de castiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).…

- Daca excludem comerțul, domeniul farmaceutic este sectorul care a inregistrat cel mai mare avans al veniturilor in anul 2016, arata un studiu Creditinfo Romania. Creșterea consumului de medicamente ar fi principala explicație a acestui fenomen. Astfel, deși se incaseaza mai mulți bani la bugetul de…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana a organizat primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de caștiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. Au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Iata și numerele…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in Sibiu, județ vecin cu Alba, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania – Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica […]

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a sase proiecte in valoare totala de peste 800 de milioane de lei, din care 670 de milioane de lei fonduri europene, pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in judetele Brasov,…

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Casa Regala prezinta marti bilantul vizitelor si evenimentelor din anul 2017, anuntand ca toate cele 50 de vizite au fost facute din fondurile personale ale Regelui Mihai. Declaratia vine in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale. „50 vizite in comunitati din tara…

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate, potrivit Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…

- Noi Contracte Colective de Munca, valabile intre 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, au fost incheiate de Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, si Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de…

- Chimcomplex Barzesti, detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza, a fost singura companie care a primit aprobare pentru cumpararea de active ale combinatului chimic Oltchim, in timp ce Dynamic Selling Group a fost scoasa din joc. Activele ramase nevandute vor fi reofertate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017…

- Anotimpul codurilor meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificari ale vântului si ninsori viscolite în zona înalta de munte, valabila din în 15 judete din nord-vest, centru si…

- Transfagarașanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume, este inchiriat de Ministerul Transporturilor pe sume derizorii. Din acest motiv, deputatul liberal Danut Bica ii cere ministrului de la Transporturi sa reevalueze condițiilor de inchiriere a Transfagarașanului. Redam integral…

- 15 persoane au fost retinute de catre politisti, urmand sa fie prezentate in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Gruparea infractionala activa in judetele Constanta, Braila, Valcea, Arges, Cluj, Brasov, Sibiu, Prahova si in Bucuresti.

- Polițiștii constanțeni au reținut 15 persoane banuite de comiterea unor furturi in Capitala și alte opt județe, printre care și Argeș, prin metoda ,,Imprietenire”. Prejudiciul total cauzat de gruparea infracționala este de aproximativ 300.000 de lei. Politistii din Constanța, impreuna cu procurorii…

- La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in județele Galați, Braila și Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat și…

- La nivelul tarii sunt șase drumuri nationale cu circulatia inchisa. 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2.…

- Potrivit ANOFM, in evidente sunt inregistrate 19.198 locuri de munca, cele mai multe, respectiv 3.964, in Bucuresti. Peste o mie de locuri de munca sunt disponibile in judetele Arad – 1.969, Prahova – 1.646 si Sibiu – 1.154. Mai sunt posturi diisponibile in Timis – 841, Iasi – 677, Constanta – 653,…

- Inspectorii de munca au dat in numai cateva zile amenzi in valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectia Muncii. "Inspectia Muncii a desfasurat,…

- Milioane de beculete multicolore impodobesc, de marti seara, cele mai importante artere din municipiul Bistrita, dupa ce primarul orasului, Ovidiu Cretu, ajutat de Ilinca, o fetita de 6 ani care a venit sa asiste la aprinderea iluminatului festiv de Craciun, au pornit luminitele de sarbatori.…

- Amintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarasan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2. DN67C Transalpina…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat virulent dupa publicarea stenogramelor din PSD de catre inpolitics.ro. Fostul prim-ministru al Romaniei a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor, ca directia in care se indreapta social-democratii nu poate…

- Administrația Naționala de Meteorologi a emis o avertizare cod galben de viscol in zonele montane din opt județe ale țarii. O informare suplimentara a fost emisa și pentru restul zonelor din țara unde meteorologii se aștepta la polei și precipitații mixte. Administrația Naționala de Meteorologie a emis…

- Avertizarea intra in vigoare joi, la ora 2.00, si este valabila pana vineri, la ora 2.00. "La munte vantul se va intensifica treptat, cu rafale ce vor depasi 60...65 km/h. La altitudini mari vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, iar in restul zonei precipitatiile vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de viscol in Sibiu și alte șapte județe din sud-vestul țarii. Avertizarea intra in vigoare de joi și este valabila pentru cea mai mare parte a țarii. In judetul Caraș-Severin și in zona de munte a județelor Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 24 noiembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 26.536 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1000. Situația…

- Doar una din patru companii care activeaza in domeniul taximetriei cu sediul in judetul Cluj are un risc ridicat de a intra in insolventa arata ultimul studiu realizat de Creditinfo Romania pentru certificarea Strongest in Romania. “Valoarea este cu atat mai impresionanta cu cat la nivelul regiunii…

- Taximetria la Cluj este cea mai profitabila din Romania La fiecare 1 leu incasat, o companie din Cluj are 29 de bani profit, pe cand una din București-Ilfov de 15 ori mai puțin, doar 2 bani. Un taximetrist local castiga la Cluj-Napoca si 1.000 de euro pe luna. Una din patru companii care activeaza…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Consiliul de administrație al „Gazprom” a aprobat alocarea unei sume record de 26,3 miliarde de ruble (440 de milioane de dolari) pentru scopuri de caritate. Banii vor merge in realitate spre dezvoltarea parcurilor patriotice, un demers al Kremlinului pentru „educarea tinerei generatii” și pentru promovarea…

- eMAG Black Friday 2017 a inceput joi dimineata, iar reducerile se aplica pentru un stoc de peste 2.000.000 de produse. Am selectat mai multe electrocasnice care au reduceri de pana la 50%. 0 0 0 0 0 0 eMAG Black Friday 2017 este si la electrocasnice. Vezi mai jos cateva produse care…

- Patria Bank, rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, a cumulat pierderi de 26,3 milioane lei in primele noua luni ale acestui an, la aproximativ acelasi nivel cu pierderea realizata in primele sase luni ale anului (26,15 milioane lei), potrivit…

- Muzeului „Arta Lemnului” din municipiul Campulung Moldovenesc, singurul muzeu din tara de acest gen, va fi realiblitat si modernizat cu 11,7 milioane de lei. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si sunt directionate prin Autoritatea…

- „Este cel mai mare pachet de masuri finanțat din fonduri europene destinat șomerilor, inclusiv tinerilor NEETs, și imbunatațirii situației de pe piața muncii din Romania. Sprijinim in același timp și angajatorii și pe cei care doresc sa-și gaseasca un loc de munca, oferind stimulente care sa-i puna…

- Cod galben de ceata si burnita in 22 de judete, inclusiv in Bucuresti si pe autostrazile A1, A2, A3, sambata dimineata.Estevorba despre Buzau, Bucuresti, Calarasi,Caraș-Severin,Iasi,Brașov,Constanta, Tulcea,Braila,Covasna,Vrancea,Vaslui,Harghita,Sibiu,Olt,Dolj,Bacau,Galati,Valcea,Gorj,Ilfov,Teleorman,Ialomita,Prahova,Arges,Dambovita,Giurgiu,Botosani,,Administrația…

- Companiile de stat, cei mai mari datornici la bugetul asigurarilor sociale se stat. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu primii 500 de debitori, persoane juridice, cu obligatii fiscale restante la bugetele de asigurari sociale la data de 30 septembrie 2017. Din primii…

- Primarul Sucevei, liberalul Ion Lungu, care este și vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania, a apreciat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca investițiile municipalitații se vor reduce semnificativ anul viitor, dupa aplicarea noului Cod Fiscal. Conform edilului, municipalitatea…

- Viceliderul Sindicatului Automobile Dacia (SAD), Ion Iordache, a declarat, mari dimineata, corespondentului MEDIAFAX, ca SAD organizeaza intre orele 13 si 14, in fata Casei de Cultura din Mioveni, un miting la care sunt asteptati sa participe aproximativ 10.000 de salariati de la mai muste fabrici…

- Semnalele de alarma din sectorul economic privind o noua criza par sa devina realitate. De aceasta data nu s-a mai vorbit despre o criza economica, ci despre una umana. Se pare ca Aradul este unul dintre județele care se confrunta constat, in ultima perioada, cu o lipsa acuta a forței de munca și…

- MoraTV, infiintata de doi ieseni, detine trei canale de YouTube: TraLaLa, LooLoo Kids si Boon Boon care au un succes de uluitor, peste un miliard de minute watch time lunar, milioane de abonati si audienta de zeci de milioane de persoane. Povestea MoraTV pare una desprinsa din filmele americane de succes…

- Maratonistul aiudean Polgar Levente Ioan a alergat cu steagul Romaniei la „Stafeta Veteranilor 2017” de la Oradea la Carei. Aiudeanul a fost decorat de Generalul Nicolae Ionel Ciuca cu medalia Statului Major General „Onoare si Patrie”. Traseul Albastru al Ștafetei Veteranilor s-a incheiat la Carei.…

- Doua ore mai tarziu, de la ora 18:00, la Ploiesti, Petrolul joaca impotriva Mioveniului, in timp ce de la ora 19:00, la Cluj Napoca, se disputa Universitate Cluj - Stiinta Miroslava. Meciul vedeta al zilei debuteaza la ora 20:30, se desfasoara la Brasov si le aduce fata in fata pe prim-divizionarele…

- Meteorologii au actualizat marti avertizarile de vant puternic si ploi, astfel ca noua judete sunt sub cod galben pana la ora 18.00, cinci judete sunt sub avertizare pana la ora 23.00, in timp ce cinci judete se afla, pana la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu. Astfel, pana la ora 23.00…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2 se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Calarasi, in urma unui accident rutier. De asemenea, traficul este ingreunat, din cauza unor autotrenuri care au derapat, si pe DN 7, in judetele…

- Marti, miercuri si joi, in diferite intervale orare, sunt programate sa se desfasoare cele 16 meciuri ale fazei saisprezecimilor Cupei Romaniei, editia nationala 2017/2018. In prima zi se disputa patru meciuri, in cea de-a doua sunt programate zece, iar in ultima doua partide. In aceasta…

- Inspectorii ANAF au verificat, in primele doua saptamani ale lunii octombrie, 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona București-Ilfov. Pentru neregulile descoperite, ANAF a dat amenzi de 1,8 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii…

- Inspectorii antifrauda fiscala au dat amenzi de 1,883 de milioane de lei unor firme din depozitele en-gross din Capitala și județul Ilfov, in urma unor controale efectuate in perioada 1-14 octombrie 2017, la un numar de 126 de firme, a anunțat, marți, Agenția Naționala de Administrare Fiscala. …

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 35,39 milioane de lei cu Electrica Furnizare, pentru vanzarea de energie angro intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2018. 0 0 0 0 0 0 ”Plata…