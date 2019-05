Care este relația dintre Andreea Antonescu și soțul ei. „Există zvonuri în continuare” Andreea Antonescu a facut declarații despre relația la distanța pe care o are cu soțul ei, Traian Spak. Despre cei doi au tot existat zvonuri ca ar avea probleme in mariaj. Artista a vorbit despre familia sa intr-un interviu pentru perfecte.ro. Aceasta a explicat ca relația cu soțul ei este una foarte buna, in ciuda zvonurilor despre o posibila separare a celor doi. "Exista zvonuri in continuare despre divorțul meu și, dupa 4 ani de zile, la aceeași intrebare raspund fara un fundament, dar cand e sa fie ceva o sa anunț, promit. Eu și soțul meu avem o relație la distanța, vorbim aproape in fiecare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Andreea Antonescu a revenit din America, acolo unde a locuit o buna perioada de timp, alaturi de soțul ei, Traian Spak, și fiica lor de 8 ani, Sienna. Din luna februarie, cantareața se afla in București și iși onoreaza concertele și invitațiile la evenimente.

