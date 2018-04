Care este programul supermarketurilor si hipermarketurilor de Paste?

Stiri pe aceeasi tema

- Va fi inchis la Opera din Vinerea Mare pana in a doua zi de Paste. In luna aprilie sunt programate patru spectacole la Opera Brasov. In serile de sambata, respectiv in 14 aprilie va fi reprezentata „Silvia”, in 21 aprilie, „Il Trovatore”, si in 28 aprilie, „Bal mascat” și toate…

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- În preajma Sarbatorilor Pascale, clienții Iulius Mall Cluj se vor putea bucura de cumparaturi și relaxare dupa un program special.Cei care se pregatesc înca pentru masa de Paște sau își doresc noi ținute pentru sarbatorile ce se apropie vor gasi magazinele din Iulius…

- CFR Calatori a anuntat ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate ...

- In preajma sarbatorilor pascale, clientii Iulius Mall Suceava se vor putea bucura de cumparaturi si relaxare dupa un program special.Cei care se pregatesc inca pentru masa de Paste sau isi doresc noi tinute pentru sarbatorile ce se apropie vor gasi magazinele din Iulius Mall Suceava deschise si ...

- Cei care se pregatesc înca pentru masa de Paște sau își doresc noi ținute pentru sarbatorile ce se apropie vor gasi magazinele din Iulius Mall Cluj deschise și vineri, 6 aprilie 2018, dupa programul normal: 10.00 – 22.00. Sâmbata, mall-ul va funcționa pâna la ora 18.00,…

- SC RAJA SA aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Paste, 06 ndash; 10 aprilie 2018, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate vor lucra in program…

- In municipiul Constanta, blocurile noi apar ca ciupercile dupa ploaie. Spatii verzi sunt sacrificate, iar locul acestora este luat de blocuri noi. Mai mult, zonele limitrofe ale municipiului Constanta sunt in continua expansiune, prin infiintarea de noi cartiere rezidentiale. Directia de Urbanism din…

- Primarul Cosmin Necula a explicat situația creata de avaria produsa noaptea trecuta in zona Ardeoani. „Programul de furnizare restricționata a apei gandit de Compania Regionala de Apa este nesatisfacator”, a apreciat edilul, confruntat cu numeroase... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Majoritatea gospodinelor se plang adesea ca li se crapa cozonacii in timp ce sunt la cuptor. Daca vrei sa te lauzi cu preparatele tale de Paște și sa te mandrești cu un cozonac ce nu a crapat, atunci iata cateva sfaturi utile!

- Vineri la ora 2:00 pm are loc deschiderea oficiala a Targului de Pasti organizat, in parteneriat, de Primarie si Consiliul Judetean. Momentul inaugural va fi marcat de jurizarea concursului de oua gigant decorate, la care au fost invitate sa participe scolile si gradinitele din Oradea.…

- Punctul de sacrificare a mieilor și iezilor, inainte de Sarbatorile Pascale romano-catolice va funcționa in incinta Pieței de Vechituri Satu Mare, anunța conducerea Direcției Sanitar-Veterinare. Acesta va avea urmatorului program: Miercuri, 28 martie: 07.00-17.00; Joi, 29 martie: 07.00-17.00; Vineri,…

- Firma Forward Music Agency SRL, cea care a castigat licitatia, apartine galateanului Cristi Sorin Ochiu. Majoritatea evenimentelor din festival nu presupun costuri pentru organizatori. Surprinzator, firma familiei fostului deputat PSD Florin Paslaru n-a mai obtinut contractul public la care era abonata…

- In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale. Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului…

- ”Ne-am intalnit cu primarul de la Iași. Ne-a dat o lista cu spații. Majoritatea sunt improprii, adica sunt puncte termice sau cladiri foarte degradate sau spații extrem de mici. Am identificat un singur spațiu care ar fi fost mai decent, cu oarecare vizibilitate la strada, dar avea doar 45 de mp,…

- Opt oua Faberge originale si alte cateva sute de oua de Paste de pe cinci continente pot fi admirate la Muzeul de Istorie Suceava, unde a fost vernisata luni, 19 martie, expozitia "Oul de Paste, de la cult la arta". Expozitia, care cuprinde 262 de oua de Paste, din peste 30 de ...

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a stabilit programul si televizarile etapelor a III-a si a IV-a din play-off și play-out. Dupa ce a terminat nedecis, scor 1-1 cu FCSB, liderul Ligii I va juca in deplasare cu CS „U” Craiova sambata 31 marrtie de la ora 20:45 dupa care pe 8 aprilie, va primi in […]…

- Majoritatea litigiilor existente in mediul comercial, sunt cauzate de gresita intocmire a contractelor ce stau la baza obligatiilor bilaterale dintre societati. Toti comerciantii ar trebui sa cunoasca faptul ca un contract bine incheiat ii poate scuti de multe batai de cap. Majoritatea contractelor…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off/out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora 20:45. Toate partidele vor fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport,…

- Un autobuz plin cu elevi a cazut intr-o rapa, marți, in orașul etiopian Legambo din regiunea Amhara. In urma accidentului, 38 de persoane au murit. Potrivit oficialilor citați de BBC News, 28 dintre victime sunt barbați, iar 10 sunt femei. Alte 10 persoane au suprviețuit,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a afirmat, sambata, la congresul extraordinar al PSD, ca Romania are nevoie de ”leadershipul puternic si democratic” al formatiunii social-democrate.”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD.…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogamul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200 de lei…

- Accidentul a avut loc sambata seara, atunci cand tanarul s-a urcat la volanul unui autoturism Volkswagen Golf 3, iar in zona bisericii din capat CUG, din cauza aburilor alcoolului, a confundat sensurile de circulatie si a izbit violent doua autoturisme, un Toyota si un alt autovehicul SUV, pe care le-a…

- Somnul de noapte este foarte important, iar organismul are nevoie de odihna pentru a incepe o noua zi. Majoritatea oamenilor au un program haotic de somn, iar acest lucru le afecteaza activitațile zilnice.

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu o reseta plina de arome, acest preparat este solutia perfecta. Paste cu rosii coapte, spanac si sos de vin rosu, o masa delicioasa ce se prepara intr-un timp foarte scurt.

- Autoritatile efectueaza o analiza extinsa a legislatiei bancare si acorda o atentie speciala tendintei de scadere a platilor in numerar, iar un raport interimar este asteptat cel mai devreme in aceasta vara. ”Daca aceasta tendinta de disparitie a numerarului are loc prea rapid, va fi dificil sa mentinem…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Pe parcursul anului 2017, magazinele SocialXChange din Sectorul 6 au primit ca donații peste trei tone de alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice și electrocasnice. Bunurile au fost oferite de personae fizice sau juridice, dornice sa ajute, care au ințeles…

- Context MARILE MAGAZINE, INCHISE DUMINICA/ SONDAJ In Polonia, se aplica masura interzicerii comerțului duminica. Masura vizeaza marile magazine, adica lanțurile internaționale, nu și magazinele de proximitate. Pietele si magazinele vor putea fi deschise doar in prima si ultima duminica a lunii.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Programul de guvernare, ciriticat si la Cluj: "Capitole copy-paste, o colectie de idei adunate" Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse…

- Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse pe hartie”, transmite corespodnentul MEDIAFAX.

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- Invitații elevilor au fost Adrian Todor, dublu campion balcanic și medaliat la Campionatele Europene de tir sportiv, actualmente deputat și membru in Comisia pentru invațamant, știința, tineret și sport din Parlamentul Romaniei, și Adrian Jigau, multiplu medaliat la Campionatele Europene și Campionatele…

- Parohia Ortodoxa „Sfanta Treime” Dej III, in parteneriat cu Asociațiunea Transilvana pentru Litaratura Romana și Cultura Poporului Roman, Desparțamantul „Dr. Teodor Mihali” Dej și Școala Gimnaziala „Avram Iancu”, organizeaza duminica, 21 ianuarie, un program cultural-misionar dedicat Unirii Principatelor…

- Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2018 este de 14.000.000 lei, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Finantelor Publice. Fondul se repartizeaza la nivelul de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere lunara si se majoreaza cu sumele necesare…

- La intalnirea colectivului pentru stabilirea masurilor de impulsionare a colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, seful adjunct al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, Ioan Popa, a declarat ca incasarile la sfarsitul anului trecut au fost mai mari pe capitolele bugetare…

- Peste 3200 de elevi de gimnaziu și liceu au beneficiat de programul educațional in primii 2 ani de activitate. CinEd, programul european de educație cinematografica pentru tineri, a ajuns la cel de-al treilea an de activitate și va organiza in luna ianuarie o serie de formari destinate facilitatorilor…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii 'Dreamers', este "probabil mort", informeaza duminica AFP. …

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu va fi sarbatorita luni, 15 ianuarie, la Negrești-Oaș printr-o serie de manifestari cultural-artistice. Programul manifestarilor: -Orele 9:00 – 16:00, la Biblioteca Oraseneasca Expozitie de carte „Mihai Eminescu…

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Vor avea loc astfel schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante puse in dezbatere publica va scadea numarul…

- Programul de cursuri al CCIAT incepe, in 2018, cu un curs de expert achiziții publice. Acesta este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari, iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

- Luati in calcul cresterea dobanzilor, daca va ganditi sa va cumparati o locuinta anul acesta. Iar cei care vor sa apeleze la programul "Prima Casa" trebuie sa-si pregateasca actele. Programul ar urma să înceapă luna viitoare, iar analiştii spun că fondurile se vor…

- Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti, la Panmunjom, sat frontalier unde a fost semnat armistitiul razboiului din Coreea. Aceasta va fi prima intalnire intre Nord si Sud din decembrie 2015.Discutiile ar urma sa abordeze participarea Phenianului la Jocurile Olimpice…

- Mii de satmareni vor ramane fara curent electric saptamana viitoare. Programul intreruperii furnizarii energiei electrice este urmatorul: Luni-08.01.2018: -intre 9-17: Satu Mare: Fagarasului F 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Brandusa G16 Sc. A, B,…

- Ca urmare a dezinformarii facute de catre opoziția politica pe marginea bugetului de stat pe anul 2018, ma simt dator sa le prezint albaiulienilor adevarata realitate și impactul pe care noul buget il va avea in viața romanilor. In ce privește referințele președintelui Iohannis cu privire la deviația…