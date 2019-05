Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, 1 iunie, buzoienii care doresc sa ajunga in stațiunea Sarata Monteoru o pot face cu autobuzele liniei estivale nou-inființate a operatorului regional de transport Trans Bus, traseul 17, care va funcționa in fiecare an pana pe 30 august. Autobuzele liniei estivale 17 vor parcurge…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, este partener in organizarea celei de-a 27-a ediții a Crosului Universitatii din Bucuresti - cora Lujerului Challenge 2019, eveniment sportiv care se desfasoara sambata, 18 mai 2019, de la orele 10.00. Participanții - veterani (nascuți…

- "Am anuntat intentia noastra de a depune un proiect pentru acea tehnologie asistiva pentru persoanele cu dizabilitati. Am depasit perioada de elaborare a proiectului, iar acum suntem in etapa de dezvoltare a proiectului. Sunt deja semnate contractele, iar cadrul normativ este asigurat. Prin acest…

- Ministrul Denes a declarat ca "in tara sunt 89 de platforme de gunoi care functioneaza foarte bine cu scopul de reducere a nitritilor si nitratilor din panza freatica, dar cea de la Vernesti are probleme ce trebuie investigate". Inaltul demnitar a mai declarat ca in functie de rezultatul investigatiei,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș efectueaza astazi, o vizita in județul Buzau. In programul sau sunt cuprinse o intalnire de 15 minute cu administrația locala din Merei, apoi o vizita in stațiunea Sarata Monteoru. Acolo, va avea loc prezentarea obiectivului de investiții “Regularizare rau Sarata,…

- Pana la data de 1 aprilie 2019 au fost inscrisi in programul de sustinere a productiei de usturoi un numar de 136 producatori agricoli din intreaga tara, din cei 299 de fermieri doritori sa beneficieze de ajutorul de minimis de 1.000 euro pe hectarul cultivat, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii…