Care este profilul celor mai periculoși șoferi din România Un studiu al Poliției Romane asupra profilului celor care produc cele mai multe accidente rutiere grave. pe drumurile din țara, arata ca in primele 5 luni ale anului, cei mai periculosi soferi sunt tinerii sub 25 de ani. Potrivit studiului, soferii cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani sunt vitezomani, imprudenti si neatenti. In perioada studiata, politistii spun ca soferii sub 25 de ani au provocat cele mai grave accidente, in care 58 de oameni si-au pierdut viata. „Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere, produse de soferii cu varsta cuprinsa intre 18… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

