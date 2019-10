Stiri pe aceeasi tema

- Victor Aileni, fost consultant al bazelor militare de la Mihail Kogalniceanu și Deveselu, și Madalina Neacșu, doctor în informații și securitate naționala, vorbesc despre oportunitațile aduse mediului de afaceri de deschiderea bazelor militare NATO în orașele românești. Ce…

- Președintele Senatului Romaniei, Teodor Meleșcanu, l-a primit joi, 17 octombrie a.c., pe ambasadorul Statelor Unite Mexicane in Romania E.S. Jose Guillermo Ordorica Robles. In cadrul dialogului, a fost evidențiata tendința existenta de intensificare a cooperarii intre cele doua țari, in mai multe domenii…

- Administratia Donald Trump a elaborat, in secret, planuri de evacuare a 50 de bombe atomice stationate in Turcia, in contextul crizei generate de ofensiva turca in Siria, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.Oficiali din cadrul Departamentului de Stat si Departamentului Energiei…

- ​Departamentele americane de Stat și pentru Energie, au început weekendul trecut, fara sa anunțe public, sa analizeze cum pot fi luate înapoi cele 50 de bombe nucleare pe care SUA le țin de multa vreme, sub controlul propriei armate, la baza aeriana turca Incirlik, aflata la 400 km. de granița…

- O explozie s-a produs vineri, în apropierea unui avanpost militar american din nordul Siriei, a declarat un oficial american, care a precizat ca nu s-au înregistrat victime în rândul personalului militar american, relateaza Mediafax citand Reuters. Oficialul, care a vorbit…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- O persoana a fost impușcata mortal, iar alte cinci au fost ranite, in urma unui incident armat care s-a produs in cursul nopții de joi spre vineri in capitala SUA, Washington, D.C., intr-un cartier aflat la aproximativ 2-3 kilometri de Casa Alba, a anunțat poliția, potrivit agenției Reuters.Nu…