Stiri pe aceeasi tema

- Desigur este vorba de Olanda, locul in care oamenii se deplaseaza in numar mare pe doua roți. Din cauza creșterii numarul de accidente, guvernul olandez vrea sa interzica folosirea dispozitivelor mobile in timpul mersului pe bicicleta.

- Folosirea telefonului mobil in timpul mersului pe bicicleta va fi in curand interzisa in Olanda. țara unde exista 23 de milioane de biciclete la 17 milioane de locuitori. Au fost cazuri in care bicicliștii și-au pierdut viața fiindca nu s-au uitat la drum, ci la smartphone, scrie AFP. Anul trecut a…

- Desigur este vorba de Olanda, locul in care oamenii se deplaseaza in numar mare pe doua roți. Din cauza creșterii numarul de accidente, guvernul olandez vrea sa interzica folosirea dispozitivelor mobile in timpul mersului pe bicicleta. Deși nu a fost inca aprobata de Camera inferioara a Parlamentului…

- Aproape 900 de sanctiuni contraventionale au aplicat politistii rutieri salajeni, conducatorilor auto care au fost depistati vorbind la telefonul mobil, in timpul mersului. In perioada 1 ianuarie-31 iulie a.c., politistii rutieri au aplicat 872 de sanctiuni contraventionale conducatorilor auto care…

- Agricultorii romani prognozeaza o criza fara precedent in ultimii 40 de ani pe piata legumelor, care ar urma sa loveasca atat Romania, cat si celelalte tari din Europa in toamna. Din cauza secetei, productia de legume este compromisa.

- Dennis Man a fost in sezonul trecut printre cei mai buni jucatori din Liga 1 si a atras astfel atentia mai multor cluburi din strainatate. Gigi Becali tine insa la pret si sustine ca nu-l vinde pe Man pentru mai putin de 15 milioane de euro. Vasile Miriuta spune si el ca a fost intrebat despre Dennis…

- Federatia asociatiilor de romani din Europa a anuntat, joi, ca a sesizat Consiliul National de Combatere a Disriminarii in cazul functionarului public care a declarat ca la mitingul din august al Diasporei se va goli Europa de „cersetori, hoti si curve“. „In afara tarii locuiesc peste 5 milioane de…

- AccorHotels, cel mai mare lant hotelier din Europa, va achizitiona o participatie de 50% in SBE Entertainment Group, un conglomerat specializat in industria divertismentului, detinut de Sam Nazarian, intr-o...