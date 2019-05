Oana Roman apreciaza mancarurile fine, insa nu este pretențioasa la mancare. Cu toate acestea, exista un preparat de care nu s-ar atinge sub nicio forma. Oana Roman, in varsta de 42 de ani, a vorbit despre alimentele care se afla pe lista sa de preferințe, dar și despre preparatul pe care nu l-ar consuma niciodata, un preparat care este in topul mancarurilor apreciate de romani: Din bucataria romaneasca imi place cel mai mult salata boeuf, iar preparatele mele preferate, in general, sunt fois gras-ul si friptura de vita cu sos de piper. O sa zici ca sunt fitoasa, dar deh, am trait in Franta. A,…