- Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene cu 311 milioane de euro, a atins 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume. Guvernul organizeaza, miercuri, un eveniment pentru a marca aceasta premiera mondiala.

- Reprezentantii IFA Magurele- discutii cu reprezentantii mediului de afaceri Foto: eli-np.ro Întâlnirea vine dupa ce, în toamna anului trecut, a fost creat un parteneriat între cercetatorii de la ELI-NP si Institutul de Fizica Nucleara cu mediul de afaceri din tara naostra. …

- Ministerul Energiei intentioneaza sa dezvolte un proiect de acumulare de energie electrica in depozitele de gaze, idee care nu a mai fost introdusa pana acum in lume, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, in timpul audierilor pentru bugetul Ministerului Energiei din cadrul comisiilor reunite…

- Membrii unui consorțiu internațional care trebuia sa instaleze o parte din echipamentele uriașului centru de cercetare susțin ca romanii au construit prost cladirea. Coordonatorii proiectului de la Magurele resping acuzațiile și invoca argumente naționaliste: „De ce sa nu avem incredere in cercetatorii…