Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a crescut presiunea asupra Theresei May, respingand planul guvernului britanic si avertizand ca se va ajunge la o criza in discutiile pe tema Brexit daca ea nu va prezenta o solutie pentru frontiera irlandeza pana in octombrie - termen limita pe care premierul…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a sfatuit-o pe Theresa May sa fie mai dura in negocierile cu Bruxellesul privind Brexit, daca nu vrea sa “fie trasa pe sfoara”. "Din experiența mea in Parlamentul European, fie te impui, fie ești tras pe sfoara”, a declarat Salvini, lider al Ligii, un partid…

- Urmatoarele alegeri europene vor fi o batalie impotriva "democratiei liberale" care va prefata infrangerea elitelor pe tema imigratiei si o cotitura spre aripa dreapta nationalista, a previzionat premierul ungar in discursul anual pe care l-a rostit sambata in fata etnicilor maghiari, la Baile Tusnad,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța ce a discutat cu premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat, astazi, in vizita in Romania."I-am spus pe scurt care sunt obiectivele noastre. Sunt cele pe care l-a expus și doamna prim-ministru in Parlament. Romania susține poziția Irlandei in ceea ce privește…

- Seful gigantului Amazon pentru Regatul Unit a avertizat impotriva riscurilor de "tulburari civile" in tara in cazul lipsei unui acord pe Brexit, potrivit cotidianului The Times de luni. Douglas Gurr, seful Amazon, a facut aceste afirmatii vineri, la o reuniune organizata de noul ministru pentru Brexit,…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca un acord comercial de liber schimb cu Marea Britanie ar putea fi imposibil, date fiind propunerile post-Brexit ale premierului britanic Theresa May, privind legaturile economice cu Uniunea Europeana.

- Negocierile privind Brexit-ul vor fi reluate luni, cum este prevazut, cu noul negociator britanic numit de premierul Theresa May, a declarat marti Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, care a refuzat sa comenteze situatia de la Londra dupa demisia a doi ministri care se…